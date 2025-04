Un Si Grand Soleil du 15 avril : Eve embrasse Rebecca, Pablo fait un choix (résumé épisode 1620 en avance)

Publicité





Hugo est inquiet et en colère, Pablo n’est pas rentré dans la nuit. Il appelle Yann et lui demande l’adresse de l’oncle de Noa. Il propose de l’accompagner mais Hugo veut y aller tout de suite. Yann essaie de le calmer, Hugo promet de rester calme.

Hugo débarque, Noa est là mais assure que Pablo n’est pas là. Hugo n’y croit pas et insiste pour rentrer. Pablo n’est pas là, il insiste pour que Noa lui dise où il est. Il assure qu’il ne sait pas.



Manu interroge Eve sur son expérience avec une femme. Il lui demande si ça lui ait arrivé depuis d’être de nouveau attiré par une femme. Eve lui dit que ça le travaille et lui demande si ça l’excite… Elle lui avoue que depuis que Rebecca l’a draguée, elle y pense.

Pablo a dormi dehors, Noa le retrouve avec un sandwich au thon. Il lui dit que son père est passé et il était énervé. Il lui recommande de pas faire trop de vagues avant le braquage, il doit retourner chez lui et au lycée.

Charles montre à Rebecca le site internet qu’il a fait pour la clinique mais elle ne regarde pas. Elle regarde des photos d’Eve et Manu. Charles est agacé. Pendant ce temps là, au commissariat, Alex interroge Manu sur Rebecca quand il a amené Eve à la salle. Il lui avoue qu’elle a chauffé Eve dans les vestiaires. Ça fait rire Alex. Manu pense qu’elle a voulu se venger mais Alex a une autre idée…

Pablo se confie à Noura, il s’est disputé avec son père. Elle plaisante en lui reprochant de l’avoir laissée seule en cours de physiques. Sabine les interrompt pour parler à Pablo. Elle lui demande où il était cette nuit. Il dit qu’il n’avait juste pas envie de rentrer. Elle lui demande s’il va rentrer ce soir, il lui dit que oui. Sabine lui dit de ne pas disparaitre toute une nuit, elle veut sa parole qu’il ne recommencera pas. Elle lui dit qu’Hugo n’a pas dormi de la nuit, il était très inquiet. Elle lui dit qu’ils tiennent beaucoup à lui.

Pablo est avec Yann, il ne sait plus quoi faire. Yann lui dit d’être patient, il va avoir des nouvelles. Il craint que ce soit avec des menottes. Sabine l’appelle, Pablo est au lycée. Hugo est euphorique.

Manu et Eve retournent à la salle. Ils croisent encore Rebecca. Dans les vestiaires devant Eve, Rebecca sort nue de sa douche. Eve ne peut s’empêcher de la regarder ! Rebecca se rapproche et elles s’embrassent ! Manu s’impatiente et décide d’aller voir. Il les surprend ! Rebecca propose de continuer tous les 3. En sortant, Eve rejoint Manu et s’excuse. Manu avoue que la semaine dernière elle l’a embrassé, il lui a mis un stop.

Hugo rentre, Pablo aide Sabine à mettre la table. Hugo dit à Pablo qu’il est désolé, il était en colère et inquiet, ses mots ont dépassé sa pensée. Pablo lui dit qu’il est désolé aussi. Hugo lui propose de demander à Florent de voir avec le juge pour que Pablo et Noah aient le droit de se voir. Il l’interroge ensuite sur sa décision sur le foyer. Pablo a le sourire, il veut rester.

Vincent est avec Noa. Il lui reproche de se défiler. Il lui parle de ce qu’il faudra faire et Noa insiste pour le faire avec Pablo. Vincent ne veut pas, il vit chez un flic. Noa lui dit que ça sera sans lui, Vincent accepte pour Pablo. Il lui dit qu’ils doivent se tenir prêts, c’est pour jeudi.

