The Power du 14 avril : qui va remporter l’indice sur le Power Player ? (résumé, spoiler + replay épisode 6)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 6 du lundi 14 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Shauna désigne Nathalie d’être le Power Player.











Vincent est donc sauvé, Shauna est éliminée. Vincent est soulagé et savoure alors que Nathalie est déçue. Shauna lui présente ses excuses. Elle fait ensuite ses bagages et quitte la villa.

Vivian s’inquiète pour la suite de l’aventure, Vincent lui assure qu’ils sont alliés.

Le lendemain matin, Vincent revit maintenant qu’il n’est plus le Power Player. Et Manon ment en faisant croire à Vincent que c’est elle qui a poussé Shauna à désigner Nathalie. En réalité c’est tout l’inverse ! Manon tente une alliance mais Vincent préfère se rapprocher du clan de Jessica, Maxence, et Cindy.



C’est l’heure de désigner le nouveau Power Player. Ils passent une nouvelle fois tour à tour pour découvrir s’ils sont le Power Player ! Il s’agit de Cindy ! Cindy est très forte, elle arrive même à duper ses alliés.

Place ensuite à l’annonce de la première cible ! Sarah découvre qu’elle est la première cible. Vivian est persuadé que du coup, c’est Nathalie le Power Player.

SPOILER qui va remporter l’indice ?

Dans l’épisode de demain, Delta organise le jeu pour remporter un indice sur le Power Player ! C’est Manon et Lou qui vont le remporter. Il s’agit d’un flamant rose.

The Power, le replay du 14 avril

Si vous avez manqué l’épisode 6 ce lundi 14 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 15 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 7.