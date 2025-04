Un Si Grand Soleil du 23 avril : Pablo s’effondre, Manu et Eve continuent (résumé épisode 1626 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 23 avril 2025, spoiler résumé de l'épisode 1625 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mercredi 23 avril 2025.





Vincent appelle Noa depuis un nouveau numéro prépayé, Noa lui demande s’il a les flics sur le dos. Il lui dit que non, c’est juste une précaution. Noa lui assure que Pablo sera avec eux vendredi.

Manu dit à Eve que Rebecca leur a envoyé un message, elle veut les voir ce soir. Eve se pose des questions sur leur couple, elle se demande s’ils sont dans le couple qui s’encroute et a besoin de pimenter sa vie. Manu pense que ce n’est pas ça, ils vivent ça juste parce que c’est elle. S’ils n’avaient pas rencontré Rebecca, il ne se serait bien passé. Eve confie à Manu qu’elle ne s’est jamais sentie si proche de lui alors qu’il y a quelqu’un entre eux… Manu lui dit qu’il ressent la même chose.



Yann explique à Becker que Thaïs surveille Vincent. Becker lui dit de ne pas le lâcher.

Au lycée, Noura trouve que Pablo a l’air énervé. Il dit que ça n’a rien à voir avec elle, ça va passer. Elle insiste pour savoir, il dit que c’est juste le lycée, il a hâte que la journée se termine. Pablo propose à Noura d’aller se balader mais elle lui propose de venir passer la nuit chez elle, sa mère n’est pas là.

Alex donne à Manu le rapport d’autopsie du gamin mort à Sète. C’est bien les mêmes stéroïdes que le jeune de Montpellier. Manu veut absolument qu’ils retrouvent la source du problème. Pendant ce temps là, Marc appelle Becker. Il veut lui parler du jeune homme décédé, il prépare un article sur le sujet. Becker refuse de lui donner des infos. Il lui reproche toujours des infos divulguées sur Suzanne.

Noura et Charlotte bossent ensemble sur un exposé. Charlotte interroge Noura sur sa soirée avec Pablo, elle les a entendus. Noura avoue qu’elle pense à lui tout le temps. Mais elle a peur que ça soit trop beau et que ça parte en sucettes… De son côté, Pablo appelle Hugo pour lui demander l’autorisation de dormir chez une copine. Hugo est d’accord et le remercie de l’avoir prévenu.

Manu enchaine les appels dans l’enquête sur la mort de Martin Cadieux. Il a un numéro qui revient souvent sur son téléphone mais la ligne n’est pas attribué…

Noa est avec Pablo, il le briefe sur le braquage de vendredi. Noa pense qu’il n’y a aucun risque et dans 3 jours ils s’en vont au soleil. Il lui propose des pizzas mais Pablo ne peut pas, il va dormir chez Noura. Pablo avoue qu’il a très envie de sauter le pas mais elle a eu des moments compliqués, il trouverait ça dégueulasse de coucher avec elle pour partir ensuite.

Pablo rejoint Noura chez elle. Elle est super contente et elle a préparé une quiche. Il propose de regarder un film, il semble mal à l’aise.

Eve raconte à Rebecca qu’elle a eu une agence de tentation. Elle comprend qu’Eve a arrêté parce que Manu était jaloux. Ils cuisinent tous les trois, Rebecca a prévu ensuite de les emmener en boite. Sur place, ils flirtent à trois et attirent les regards.

Noura et Pablo ont fini leur film, Pablo semble mal à l’aise. Noura l’embrasse, Pablo la repousse et s’en va ! Il lui dit que c’est pas elle, il est désolé. Pendant ce temps là, Hugo et Sabine profitent d’un moment seul à seul. Hugo demande à Sabine comment est Noura, elle lui assure que c’est une fille super. Mais Pablo rentre et fonce dans sa chambre sans un mot. Pablo pleure sur son lit.

