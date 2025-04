The Power du 22 avril : qui de Sarah ou Cindy sera éliminée ? (résumé, spoiler + replay épisode 12)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 12 du mardi 22 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 12 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Sarah et Vincent sont sur la piste de Cindy.











Publicité





Et alors que Jessica se sent trahie, Maxence décide de jouer franc jeu : Cindy est la Power Player ! Jennifer assure à Maxence qu’elle va les aider mais en réalité, elle est perdue. Et Vincent les interrompt… Maxence les laisse, Jessica n’hésite pas une seconde et elle dit directement à Vincent que Cindy est Power Player !

Au final, Vincent doute. Il se demande si Maxence n’a pas menti à Jessica pour détourner les soupçons sur Cindy. Sarah décide de confronter encore une fois Robin, qui craque et donne la vraie liste de suspects ! Etonnamment, Sarah doute et se demande si Maxence et Cindy protègent quelqu’un d’autre.

Delta annonce qu’il est temps pour Sarah et Vincent de s’affronter. Avant d’y aller, ils décident de confronter Cindy. Elle joue ses dernières cartes. Place ensuite à l’affrontement. Et au final, c’est Vincent qui remporte le duel ! Sarah est donc la cible qui va affronter le Power Player.



Publicité





Place ensuite à la cérémonie d’élimination. Sarah hésite encore, elle n’est pas sereine. Elle appelle les joueurs un par un. Quand Jessica passe, elle assure à Sarah que Cindy est Power Player. Et Vincent lui parle du triangle sur la main gauche du Power Player… A la fin, il ne reste plus que Cindy et Maxence face à elle !

SPOILER qui de Sarah ou Cindy sera éliminée ?

Dans l’épisode de demain, Sarah désigne Cindy comme Power Player. Elle se sauve donc et Cindy est éliminée.

The Power, le replay du 22 avril

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce mardi 22 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 23 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 13.