20h30 le dimanche du 4 mai 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 4 mai 2025 : les invités

🎹 Jeff Goldblum, l’iconique acteur et musicien américain, est de retour avec un nouvel album jazz, Still Blooming. À l’occasion de cette sortie, il est l’invité exceptionnel de Laurent Delahousse. Entre humour, élégance et sensibilité, il évoque son rapport au temps qui passe… et offre un live inédit sur le plateau.

📚 Virginie Grimaldi, autrice phare de la littérature contemporaine, présente son 11e roman, Les Heures fragiles (à paraître le 7 mai chez Flammarion). Un récit tout en délicatesse sur les blessures invisibles et les liens mère-fille.



🎭 Vassili Schneider, Molière de la révélation masculine 2025, revient sur son rôle marquant dans La prochaine fois que tu mordras la poussière. À seulement 26 ans, il incarne la relève prometteuse du théâtre français.

Une émission placée sous le signe de la création, de la sensibilité… et du talent.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV