C à vous du 22 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 22 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Les grands patrons : les nouveaux visages de la politique ? On en parle ce soir avec Raphaelle Bacque, grand reporter au journal « Le Monde » et

Vincent Beaufils, directeur de la publication du magazine « Challenges »

🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Tayc interprétera en live son single “Ma lady” sur la scène de C à vous à Cannes

– Amel Bent, Shirel Nataf & Fanta Kebe, pour le film “Ma frère” en salle le 7 janvier 2026

– Roschdy Zem, Lyna Khoudri et Martin Bourboulon pour son film “13 jours, 13 nuits” en salle le 27 juin

– Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Halloy-Fokan, Lucie Laruelle, Samia Hilmi et Jean-Pierre & Luc Dardenne pour leur film “Jeunes Mères” en salle demain



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 22 mai 2025 à 19h sur France 5.