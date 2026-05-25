Pierre Deny, acteur de « Demain nous appartient », est mort à l’âge de 69 ans

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Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce soir. Le comédien Pierre Deny, connu du grand public pour ses nombreux rôles à la télévision et notamment dans la série « Demain nous appartient », est décédé ce lundi 25 mai 2026 à l’âge de 69 ans. Sa famille a annoncé la triste nouvelle à l’AFP, précisant que l’acteur souffrait d’une forme « fulgurante » de la maladie de Charcot.











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Dans un communiqué relayé par plusieurs médias, ses filles ont déclaré : « C’est avec une profonde émotion que nous vous annonçons la disparition de Pierre Deny survenue ce lundi des suites d’une SLA (sclérose latérale amyotrophique dite maladie de Charcot) fulgurante ».

Figure familière du petit écran depuis les années 1980, Pierre Deny avait marqué les téléspectateurs à travers de nombreuses fictions françaises populaires comme « Julie Lescaut », Une femme d’honneur ou encore Camping Paradis. Dans « Demain nous appartient », il incarnait le docteur Renaud Dumaze, personnage emblématique du feuilleton quotidien de TF1 pendant plusieurs années.

Son départ de la série en 2024, après la mort de son personnage lors d’une prise d’otages à l’hôpital Saint-Clair, avait provoqué une vive émotion chez les fans. L’acteur avait lui-même confié avoir été « surpris et attristé » par cette décision scénaristique, expliquant que ce choix venait de la production.



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Au-delà de la télévision, Pierre Deny avait également mené une carrière au théâtre et au cinéma. Formé à l’INSAS de Bruxelles, il avait travaillé sous la direction de réalisateurs prestigieux comme Andrzej Wajda, Margarethe von Trotta ou encore Sylvie Testud.

Plus récemment, les téléspectateurs avaient pu le retrouver dans la série « Emily in Paris » ainsi que dans un épisode de « Camping Paradis » diffusé en 2025.

Sa disparition suscite déjà de nombreuses réactions et hommages sur les réseaux sociaux, où collègues et téléspectateurs saluent un acteur apprécié et un visage incontournable de la fiction française.