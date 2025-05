Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2025, le sommaire – Ce jeudi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2025 à 13h55 « Des vacances idylliques… et des disparitions mystérieuses » (rediffusions)

Dans l’émission du jour, Faustine Bollaert revient sur les disparitions bouleversantes de Lydie, Mattéo et Michaël. Tous trois se sont volatilisés dans des circonstances mystérieuses — à Bali, au Japon ou dans les Pyrénées — laissant leurs proches dévastés et sans réponses. Depuis ces drames, leurs familles mènent un combat sans relâche pour comprendre ce qui s’est passé. Entre espoirs tenaces, désillusions cruelles et nombreuses zones d’ombre, elles partagent aujourd’hui leurs histoires.

Les proches présents sur le plateau ont tenu à rendre hommage à ceux qu’ils ont perdus, évoquant leur personnalité, leurs liens profonds, et les souvenirs qui les habitent encore.



Romy et Angèle racontent le jour où leur mère, Lydie, a disparu en mer, le 18 décembre 2022, alors qu’elle était partie se baigner. Sébastien et Sonia reviennent sur la disparition de leur fils Mattéo, survenue lors d’une randonnée solitaire pendant des vacances en montagne. Christine, quant à elle, témoigne de la perte de son fils Michaël, disparu en mer au Japon le 14 mai 2016, lors d’une excursion en bateau.

Et à 15h05 : « Hypermnésiques : leur mémoire est infaillible » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert met en lumière un sujet aussi fascinant que méconnu. Ses invitées du jour sont atteintes d’hypermnésie, une capacité exceptionnelle à se souvenir de chaque détail de leur vie, même ceux remontant à la petite enfance. Si ce don de la mémoire semble enviable, il s’accompagne aussi de nombreuses difficultés. Ana, Estelle et Élise sont venues témoigner sur le plateau pour partager leur vécu et nous aider à mieux comprendre la complexité de ce phénomène.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.