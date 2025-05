Les 12 coups de midi du 1er mai : l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée, qui s’y cache ? Réponse

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er mai 2025, 581ème victoire d’Emilien – Emilien a signé sa 581ème victoire ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il n’a pas brillé ce midi avec deux erreurs sur le Coup de Maître. Il a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 1er mai : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Emilien voit donc sa cagnotte totaliser l’incroyable somme de 2.319.977 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 4 indices : un ballon de basket, le Stade de France, une caméra, et une machine à écrire. Elle devrait être entièrement dévoilée la semaine prochaine !

Rappelons que c’est le chanteur Grand Corps Malade qui se cache derrière cette étoile. Le ballon de basket est en lien avec sa passion pour ce sport tandis que le Stade de France fait référence à son rôle d’ambassadeur de la ville de Saint-Denis pendant l’Euro 2016. La caméra fait référence à son métier de réalisateur notamment pour le film « Monsieur Aznavour », et la machine à écrire à sa passion pour l’écriture.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Black M, Louane, Zazie, Pascal Obispo, Yannick Noah



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+