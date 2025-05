Ça commence aujourd’hui du 9 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 9 mai 2025, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 9 mai 2025 à 13h55 « Et dire qu’ils avaient imaginé des vacances de rêve… ! » (rediffusions)

Nicolas et Candice s’imaginaient des vacances de rêve en Sardaigne, paisibles et idylliques… mais la réalité en a décidé autrement, entre mésaventures et une terrible nouvelle. Un témoignage à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Les médecins les disaient condamnés, mais un miracle s’est produit » (rediffusion)

Chaque jour, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de Ça commence aujourd’hui des hommes et des femmes venus partager des moments clés de leur vie, dans l’espoir d’aider d’autres à progresser sur leur propre chemin. Une émission empreinte de bienveillance et d’optimisme.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 9 mai 2025

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.