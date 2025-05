« Justice pour mon enfant » : votre téléfilm ce 9 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Justice pour mon enfant » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 9 mai 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Justice pour mon enfant ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Justice pour mon enfant » : l’histoire, le casting

Olivia, étudiante en journalisme, fait la rencontre de Riley, une jeune femme souffrant d’un trouble anxieux. Rapidement, une amitié sincère naît entre elles. Désireuse de marcher dans les pas de sa mère Katherine, ancienne membre de la sororité « Pi Gamma Beta », Riley décide de tenter sa chance pour y être admise. Olivia y voit une opportunité idéale pour enquêter sur ces organisations étudiantes et choisit de participer elle aussi au processus de sélection. Celui-ci est dirigé par Jasmine et Paige, deux figures emblématiques de la sororité. Mais au fil des épreuves, Olivia découvre que ces « activités collectives » relèvent en réalité de véritables actes de bizutage.



Avec : Shannen Doherty (Katherine), Karen Holness (Georgia), Veronica Long (Jasmine), Sebastian Greaves (Logan)

Et à 15h50 « L’homme qui a brisé ma fille » (rediffusion)

Sarah, une jeune femme pleine de vie, tombe amoureuse de Rob. Aveuglée par ses sentiments, elle ne perçoit pas la véritable nature de celui qu’elle aime : un homme manipulateur et possessif. Rongé par la jalousie, Rob exerce sur elle un contrôle constant, jusqu’à faire de son quotidien un véritable enfer.

Avec : Shannen Doherty (Laura Collins), Mira Sorvino (La juge Elizabeth Hanover), Matreya Scarrwener (Sarah Collins), Callan Potter (Rob Tennison)