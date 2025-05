Demain Nous Appartient du 2 mai : Victor sous le choc, Charles ment à Valentine (résumé + vidéo épisode 1935 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 2 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1935 de DNA – On peut dire que Victor va tomber de haut dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et pour cause, ce soir la police va découvrir qu’il a été piégé par sa nouvelle compagne, Bettina !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 2 mai 2025 – résumé de l’épisode 1935

Victor Brunet a la surprise peu agréable de recevoir la visite de la police dès le matin. Martin Constant et Michaël Feray souhaitent interroger la femme que fréquente l’homme d’affaires. Lorsqu’il découvre que Bettina Tivoli est soupçonnée d’être mêlée à un trafic de diamants, Victor comprend aussitôt qu’il a été dupé. Il se sent bête de s’être fait avoir et donne à la police le peu d’infos qu’il a sur elle.

Pendant ce temps là, Dorian a besoin d’argent pour quitter Sète. Il braque un établissement bien connu des Sétois. Et alors que Valentine lui laisse une dernière chance, Charles préfère lui mentir. De son côté, Jimmy se renseigne sur Jack et Rayane auprès de Lizzie.



VIDÉO Demain nous appartient du 2 mai – extrait de l’épisode

