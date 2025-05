Plus Belle La Vie du 2 mai 2025 : Apolline découvre la vérité sur Sébastien ! (résumé + extrait vidéo épisode 324 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 2 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 324 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 2 mai 2025 – résumé de l’épisode 324

Sébastien et Steve sortent de la mairie : le nom de Sébastien figure désormais sur l’acte de naissance. Steve est heureux, même s’il reste peiné par le conflit avec ses mères. Sébastien tente de le rassurer : ce qui compte, c’est lui. Il est officiellement son père, et ils vont pouvoir rattraper le temps perdu. Ému, Steve le prend dans ses bras… jusqu’à ce que son téléphone sonne : c’est Viviane.

Au Mistral, Steve retrouve Viviane. Elle regrette de lui avoir donné de l’argent et tente de l’empêcher d’aller plus loin avec Sébastien. Mais Steve lui annonce que c’est déjà fait. Viviane insiste : désormais, il a des responsabilités envers cet homme. Exaspéré, Steve explose. Il l’accuse, elle et sa compagne, d’être responsables de tout et s’en va. Jules rattrape Steve : il pense que sa mère a raison. Pour lui, Sébastien n’est qu’un manipulateur. Steve se met en colère. Morgane, en patrouille, surprend leur dispute… et voit Steve asséner un violent coup de poing à Jules. Son collègue intervient et interpelle Steve.



A la résidence, Sébastien demande à Apolline où est Steve. Elle lui apprend qu’il est au commissariat pour avoir frappé Jules. Sébastien rit, ce qui choque Apolline. Au poste, Patrick tente de comprendre ce qui se passe. Jules n’a pas porté plainte, donc Steve est libre, mais le procureur va tout de même le convoquer. Steve s’emporte à nouveau. Patrick le place en cellule pour qu’il se calme.

Plus tard, Morgane rend ses affaires à Steve. Elle est déçue par son comportement et ne le reconnaît plus. Elle évoque le procureur, la violence, Jules… mais Steve la rejette violemment, allant jusqu’à l’insulter. À la sortie du commissariat, ses deux mères l’attendent. Steve leur lance qu’il n’a plus besoin d’elles, qu’il ne leur fait plus confiance, et les laisse là.

Steve se confie à Sébastien. C’est la première fois qu’il frappe quelqu’un et il est rempli de honte. Sébastien minimise : selon lui, Jules l’a bien cherché. Il faut savoir se défendre. Sur un coup de tête, il propose à Steve de partir en week-end. Steve hésite… puis accepte.

À la résidence, Apolline et Jules s’inquiètent. Sébastien isole Steve de tous ses proches. Apolline a trouvé des informations : plusieurs femmes ont porté plainte contre lui pour escroquerie. Il aurait soutiré de l’argent. Jules ne comprend pas pourquoi il a refusé le chèque, d’autant que Steve est sans ressources. Apolline est convaincue : Sébastien veut se servir de ses compétences en informatique.

Au cabinet médical, un robinet fuit. Vadim en parle à Babeth, qui promet de faire appel à une association locale pour trouver un plombier. Une place se libère dans la journée : c’est Nisma qui s’en occupera. Vadim hésite, mais Babeth insiste — et s’en amuse. Plus tard, Nisma a réparé le robinet. Vadim entame la conversation, nostalgique. Il finit par lui dire qu’elle lui manque. Mais Nisma est catégorique : il lui a menti, et leur histoire est terminée.

Pendant ce temps, Hector et Blanche poursuivent leur collaboration. Il lui dit qu’il comprendrait qu’elle abandonne le projet, mais Blanche affirme qu’elle est heureuse de faire ce livre avec lui. Au Pavillon des Fleurs, Hector passe chercher des papiers dans le bureau de Blanche. Luna le retient : elle craint que Blanche souffre. Hector la rassure — il saura partir quand il le faudra. Il laisse même entendre qu’il pourrait mettre fin à ses jours… Luna est bouleversée. Il lui demande de garder le secret.

