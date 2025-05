Ici tout commence du 7 mai : Marc seul contre tous... (résumé + vidéo épisode 1170 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1170 – Marc se retrouve seul contre tous ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Rose a claqué la porte, Jim pense lui aussi que Marc est aveuglé par la jalousie…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 mai – résumé de l’épisode 1170

Marc Leroy est au plus bas. Sa relation de couple bat sérieusement de l’aile. Submergé par sa jalousie envers Paul, il a tenu des propos qui ont profondément blessé Rose. Furieuse, celle-ci a quitté les lieux en claquant la porte. Quand Jim et Jasmine débarquent, Marc leur explique tout. Il est convaincu que ce n’est pas un hasard si Paul veut monter son projet à l’institut, ça fait partie de son plan pour récupérer Rose ! Mais Jim et Jasmine, après ce qu’ils ont traversé avec Paul l’été dernier, peinent à imaginer qu’il puisse être un manipulateur… Jim conseille à son père de s’excuser auprès de Rose.

Mais plus tard devant Marc, Paul enfonce le clou sans ménagement. Au Master, Tom parvient enfin à trouver l’inspiration. Et pendant ce temps, Inès décide de faire l’école buissonnière… Elle ment à Lionel et Zoé et ne va pas au collège.



Ici tout commence du 7 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.