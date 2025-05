Plus Belle La Vie du 7 mai 2025 : Samuel sombre, Viviane va trop loin (résumé + extrait vidéo épisode 327 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 327 de PBLV – Samuel est au plus aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Savina s’acharne et il sombre dans l’addiction aux médicaments… De son côté, Viviane va trop loin pour protéger Steve.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 mai 2025 – résumé de l’épisode 327

Gabriel reçoit Steve au cabinet, qui souhaite donner un rein à son père. Le médecin lui explique la procédure et lui conseille de bien réfléchir avant de prendre une décision. Steve, sûr de lui, réaffirme sa volonté, mais Gabriel l’alerte sur les risques potentiels pour sa santé. Ils doivent de toute façon passer des examens pour vérifier leur compatibilité. Déterminé à sauver son père, Steve veut les faire sans attendre.

Aïssa et Viviane, les mères de Steve, viennent lui parler de sa décision. Inquiètes, elles essaient de le faire changer d’avis. Mais Steve assure avoir mûrement réfléchi et ne veut rien entendre. Pendant ce temps, Apolline fait le point avec Viviane : Steve est majeur, et Sébastien est légalement son père. La loi permet donc à Steve de lui faire un don d’organe. La seule manière d’empêcher cela serait une incompatibilité médicale ou un changement d’avis de Steve.



Sébastien et Steve vont courir ensemble. Sébastien lui dit qu’il ne veut pas accepter son rein. Steve insiste : son père lui a manqué, il tient à lui, et il veut l’aider. De son côté, Aïssé se confie à Viviane. Elle doute de sa place en tant que mère. Viviane lui rappelle qu’elle a toujours été là pour Steve. Terrifiée, Aïssa veut encore croire qu’il y a une solution. Viviane lui demande de lui faire confiance…

Le soir, Viviane s’introduit discrètement dans le cabinet médical. Elle intervertit l’échantillon de Steve avec un autre… Mais elle n’est pas seule : Gabriel, encore sur place, entend du bruit. Pensant que c’est Babeth, il sort et se retrouve face à Viviane. Il la dévisage, surpris : qui est-elle, et que fait-elle ici ?

De son côté, Savina continue d’interroger Samuel, visiblement au bout du rouleau. Bien qu’il affirme avoir déjà tout dit, elle insiste encore sur l’affaire Carteron. Elle suggère qu’il aurait pu vouloir protéger son beau-père en effaçant des preuves. Samuel nie et dit qu’il ne savait pas que ce dernier était coupable. Il assure qu’il n’a appris la complicité de sa mère qu’au dernier moment. Excédée, Savina s’énerve, Samuel parle alors d’acharnement.

Samuel retourne voir Gabriel pour ses douleurs persistantes au dos. Il explique que Jennifer a jeté par erreur une boîte neuve d’antalgiques. Gabriel lui renouvelle son ordonnance mais l’avertit du risque d’accoutumance. Il lui recommande aussi de voir un ostéopathe. Pour le suivi psy, aucun rendez-vous n’est disponible avant la fin du mois.

Jennifer retrouve Samuel, ébranlée par les propos de Savina. Samuel, troublé, commence à douter : et si elle avait raison ? Et s’il avait volontairement fermé les yeux sur la vérité ? Jennifer lui propose de rentrer se reposer et décide de rester avec lui. Mais pendant qu’elle appelle le cabinet, Samuel avale discrètement deux comprimés…

C’est aussi le premier jour de Bahram à l’hôpital. Il ressent la pression, mais Eric le soutient et lui remet des pistaches d’Iran, en souvenir de leur passé. Touché, Bahram le remercie et lui dit qu’il est le meilleur mari du monde. Au Pavillon des Fleurs, Luna cherche un emploi pour Chloé. Mais Eric, absorbé par son téléphone, ne l’écoute pas vraiment. Il échange avec Bahram en pause, heureux et enthousiaste pour la suite. Plus tard, Eric retrouve Bahram au Mistral. Il prend de ses nouvelles et lui souhaite la bienvenue dans « le club des maris de médecins ». Il lui explique qu’il va falloir qu’il se fasse au fait qu’il va être souvent pris par son travail…

VIDÉO Plus belle la vie du 7 mai 2025 – extrait vidéo

