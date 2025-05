Koh-Lanta : Adrien sort du silence et dénonce un mensonge de la production, « J’allais très bien »

Publicité





Plus d'une semaine que les téléspectateurs de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres » attendaient la réponse à leur question : pourquoi Adrien n'a pas réintégré le jeu suite à l'abandon de Frédéric et ne fera pas partie du jury final ? Hier sur TikTok, Adrien est enfin sorti du silence et il dénonce un mensonge de la production !











Rappelons que quand Denis Brogniart a annoncé que Frédéric était contraint à l’abandon et à un retour précipité en France, il a ensuite annoncé à la surprise générale qu’Adrien, dernier éliminé, ne reviendrait pas « pour raisons médicales ».

Contactée par Télé Loisirs, la production de Koh-Lanta avait simplement évoqué le secret médical « Chaque aventurier passe une visite médicale immédiatement après la sortie de l’aventure, et une seconde avant son retour en France et/ou une réintégration potentielle dans l’aventure. Une contre-indication nous a été donnée le concernant. Comme ce sont des informations relevant du secret médical, aucune information sur la ou les contre-indications n’est transmise à la production« .

Mais Adrien n’a pas la même version et il assure qu’il allait très bien ! Il affirme que son non-retour dans le jeu au profit de Maxime est dû à une « décision de la production ». Quand un fan de Koh-Lanta lui demande « Pourquoi tu es parti du jury final ?« , Adrien a répondu : « Décision de la prod j’allais très bien« .



Il explique que la production lui a simplement ordonné : « Adrien tu ne reviens pas dans le jeu pour raisons médicales« . A un autre internaute, Adrien assure que « La prod’ n’était pas d’accord » avec l’idée qu’il réintègre l’aventure.