Plus Belle La Vie du 8 mai 2025 : Steve découvre la vérité, il décide de... (résumé + extrait vidéo épisode 328 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 328 de PBLV – Samuel est au plus aujourd’hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Savina s’acharne et il sombre dans l’addiction aux médicaments… De son côté, Viviane va trop loin pour protéger Steve.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 mai 2025 – résumé de l’épisode 328

Viviane est en garde à vue lorsque Ariane vient lui parler. Elle lui demande si elle souhaite un avocat, mais Viviane refuse, estimant que cela ne servirait à rien. Ariane l’interroge alors sur sa présence au cabinet médical, en lui assurant qu’elle n’est pas son ennemie. Viviane finit par avouer : son fils est manipulé par un homme qu’elle considère comme dangereux… et qui n’est autre que son géniteur. Steve, sans en mesurer les risques, veut lui donner un rein. Désespérée, Viviane a tenté de truquer les résultats pour faire croire à une incompatibilité. Ariane lui dit qu’elle comprend son geste de mère, mais que la prison ne l’aidera en rien à protéger son fils. Elle lui annonce finalement que le cabinet médical ne portera pas plainte : Viviane est libre de partir et Ariane ne dira rien à son fils.

Pendant ce temps, Steve retrouve Gabriel, qui lui annonce que la compatibilité est confirmée : Steve peut être donneur. Il doit cependant encore passer des tests physiques et psychologiques avant la greffe. Gabriel lui parle des risques, ce que Steve interprète comme une tentative de le dissuader. Mais Gabriel pense surtout à Viviane, et évoque ce qui s’est passé la veille. Il comprend alors que Steve n’est au courant de rien…



Publicité





À la sortie du commissariat, Viviane est confrontée à Steve. Il est furieux et lui annonce que rien ne l’empêchera de suivre le protocole, qui commence dès le lendemain. Viviane, terrifiée à l’idée de le perdre, le serre dans ses bras et lui dit qu’elle l’aime.

Plus tard, au Mistral, Steve confie à Sébastien qu’il est heureux. C’est alors qu’Aïssé fait une apparition remarquée pour semer le trouble. Sébastien et Steve l’envoient promener, mais Aïssé, furieuse, promet à Sébastien qu’il paiera cher d’avoir détruit sa famille.

En fin de journée, Steve retrouve Viviane et Aïssé au camping-car. En colère, il leur dit qu’il ne veut plus les voir et exige qu’elles partent !

De son côté, Luna aide Chloé à trouver un petit boulot. Luna l’oriente vers du ménage, mais Chloé avoue ne pas s’y connaître. Heureusement, Luna connaît la formatrice idéale : sa mère, Mirta. A la résidence, pendant que Mirta forme Chloé au ménage, elle met de la musique disco pour rendre l’expérience plus amusante. Elle promet à Chloé qu’en suivant ses conseils, elle deviendra une pro. Touchée par l’histoire de Chloé, qui lui montre une photo de sa fille Eléna, Mirta décide de lui confier sa recette secrète de parfum d’intérieur.

Au Pavillon des Fleurs, Chloé fait le ménage quand Luna arrive. Elle la remercie d’avoir une mère aussi formidable que Mirta, qui l’a bien formée. Luna lui annonce qu’elle lui a trouvé son premier travail : garder une mamie du quartier. Elle lui offre un “kit de la parfaite femme de ménage” pour fêter ça.

Au bar, Thomas cherche un remplaçant pour les jours où il passera les épreuves du bac. Zoé, de son côté, est stressée à l’approche de l’examen. Lorsqu’il lui parle de Parcoursup, elle réalise qu’elle ne s’est pas du tout occupée de son orientation – Blanche l’a inscrite à sa place. Thomas l’encourage à se renseigner rapidement.

Au Mistral, Zoé échange avec Apolline sur son avenir. Elle ne sait pas encore ce qu’elle veut faire, mais les objectifs financiers d’Apolline l’inspirent. Elles plaisantent sur les options possibles : épouser un vieux riche, faire de longues études… ou devenir une criminelle notoire ! Apolline rigole en lui disant qu’elle n’a pas le profil, ce qui amuse Zoé. Plus tard au commissariat, Zoé annonce à Ariane qu’elle a enfin trouvé sa voie après le bac… le grand banditisme ! Une boutade, bien sûr. Mais elle râle quand même à l’idée de devoir déménager.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la descente aux enfers d’Ariane, les résumés jusqu’au 23 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 8 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.