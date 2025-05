La Carte aux trésors du 9 mai : direction la Côte Fleurie et le Pays d’Auge ce soir sur France 3 (VIDÉO)

Publicité





La Carte aux trésors du 9 mai 2025 – C’est un numéro inédit de « La Carte aux trésors » ce vendredi soir sur France 3. Cyril Féraud vous emmène sur la Côte Fleurie et le Pays d’Auge.





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





La Carte aux trésors du 9 mai 2025, la Côte Fleurie et le Pays d’Auge

Cyril Féraud met le cap sur le Calvados pour une nouvelle aventure de La Carte aux Trésors, riche en surprises, entre plages de sable fin, bocages verdoyants et villages charmants du Pays d’Auge !

Dans cet épisode inédit, Lauren (équipe rouge) et Kevin (équipe bleue) s’élancent dans une course effrénée de Cabourg à Honfleur, au cœur d’un territoire à la fois pittoresque et chargé d’histoire. Leur mission : résoudre des énigmes pour retrouver le trésor, tout en explorant les trésors cachés de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge.



Publicité





La zone de jeu s’étend de l’ouest, avec Cabourg, jusqu’à l’est, à l’embouchure de la Seine, en passant par Lisieux et Honfleur. Un terrain de jeu d’exception, entre mer, vallées et villages normands.

Au programme : une initiation spectaculaire à une discipline équestre dans une région où le cheval est une véritable institution, une investigation captivante autour d’une ligne invisible mais essentielle à notre quotidien, et une chasse au patrimoine insolite, avec notamment d’étonnantes petites constructions en bord de route, témoins oubliés de notre histoire.

Prêt pour une course palpitante au cœur de la Normandie ?

À propos

Cette saison, Cyril Féraud vous invite à parcourir les trésors du patrimoine de nos plus belles régions. Au fil des épisodes, vous explorerez la baie de Quiberon et ses environs, la côte Fleurie et le pays d’Auge, la Meurthe-et-Moselle ou encore la Bourgogne Sud. L’aventure vous entraînera aussi à redécouvrir les paysages grandioses et les richesses méconnues de la Maurienne et de la Lozère.

À noter : La Carte aux Trésors est aujourd’hui la seule émission française à compenser intégralement les émissions carbone générées par son tournage, grâce à des projets exclusivement situés en France, en partenariat avec la start-up Stock CO2.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes : Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver un lieu où est caché un indice, qui permet de localiser la rose des vents.

• La rose des vents : Aidés par les indices éventuellement gagnés, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents dans une dernière énigme, seul moyen d’accéder au trésor. L’autre candidat arrête le jeu et repart avec un cadeau.

• Le trésor : C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : dénicher un coffre qui ne s’ouvre qu’avec la rose des vents. Si le candidat y parvient, il remporte le fameux trésor d’une valeur de 5 000 euros !

Au cours de l’émission, les candidats peuvent rencontrer de nouvelles contraintes sur une ou plusieurs énigmes. Ils devront adapter leurs stratégies en fonction de ces obstacles, comme « L’énigme sans hélico », où ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens ou utiliser un mode de transport alternatif, « Un seul vol », où ils ne peuvent utiliser leur hélicoptère qu’une seule fois, et « Le bonus », où ils peuvent choisir de récupérer un indice supplémentaire pour décrypter l’énigme.

La Carte aux Trésors privilégie l’interactivité avec le public. Pendant la diffusion, la carte de jeu est désormais accessible grâce à un QR code affiché à l’écran. Ce QR code permet d’accéder à la carte de jeu ainsi qu’à de nombreuses informations sur les différents sites visités par les candidats.

La Carte aux trésors du 2 mai, bande-annonce

« La Carte aux trésors » est de retour ce soir dès 21h10 sur France 3 !