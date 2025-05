« Night and day » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (9 mai 2025)

Publicité





« Night and day » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6, vendredi 9 mai 2025





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Night and day » : histoire et interprètes

June Havens s’apprête à rejoindre Boston pour assister au mariage de sa sœur April. À l’aéroport, elle croise la route de Roy Miller, un homme mystérieux avec qui elle se retrouve assise dans l’avion. Peu à peu séduite par son charme, elle ignore encore qu’il est en réalité un agent secret poursuivi par de redoutables organisations…

Avec Tom Cruise (Roy Miller), Cameron Diaz (June Havens), Peter Sarsgaard (Fitzgerald), Jordi Molla (Antonio), Viola Davis (Isabel George), Paul Dano (Simon Feck), Marc Lucas (Rodney), et Maggie Grace (April Heavens)



La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec la bande-annonce de votre film.