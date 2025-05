Mask Singer : qui est derrière le Bison ? Indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 indices sur le Bison – Place au prime 2 de la saison 7 de « Mask Singer » ce soir avec 6 nouveaux costumes. Mais qui se cache derrière le Bison ?





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : quelle star est sous le Bison ?

Ce soir àsur TF1, les téléspectateurs ont rendez-vous avec le deuxième prime de la nouvelle saison de Mask Singer. Parmi les costumes inédits de cette édition, un personnage particulièrement intrigant fait déjà parler de lui : le Bison. Imposant, mystérieux et charismatique, ce nouveau masque promet de marquer les esprits.

Sur la photo dévoilée en avant-première, le Bison affiche une prestance sauvage mêlée à une élégance tribale. Sa tête sculptée dans des tons boisés, ornée de grandes cornes spiralées, évoque à la fois la force brute de l’animal et un esprit presque chamanique. Son regard expressif et son large sourire donnent au costume une aura à la fois bienveillante et redoutable.



Publicité





Côté tenue, le Bison porte une armure scintillante, faite de métal tissé et de fourrure, suggérant qu’il est prêt à livrer bataille sur scène. Des détails dorés et une ceinture travaillée renforcent l’effet noble du costume, qui évoque autant un guerrier des plaines qu’un roi de la steppe.

Mais qui se cache derrière ce masque impressionnant ? Une célébrité au tempérament fort ? Un chanteur habitué à dominer la scène ? Les enquêteurs auront fort à faire pour démasquer cette figure imposante du bestiaire de Mask Singer.

Le Bison fera ses premiers pas sur scène ce soir, et son apparition risque de marquer les esprits. Alors, ouvrez l’œil et tendez l’oreille : la piste du Bison ne fait que commencer…

Les indices sur le Bison

– un piano

– brushing

– un personnage qui vient du froid, la musique de la Reine des Neiges

– James Bond

– deuxième choix

– drapeau de la Suède

– il n’a jamais chanté à l’Eurovision

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger