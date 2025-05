Mask Singer : qui se cache sous le costume de la Porcelaine ? Indices

Publicité





Mask Singer saison 7 la Porcelaine – La nouvelle saison de « Mask Singer » démarre ce soir sur TF1, et déjà les théories s’enchaînent autour des costumes les plus intrigants. Parmi eux, la Porcelaine attire tous les regards… et toutes les oreilles ! En effet, la production a récemment dévoilé un extrait de sa prestation vocale en avant-première, et il n’y a pas de doute : sous ce masque se cache une véritable chanteuse.











Mask Singer saison 7 : qui se cache sous le costume de la Porcelaine ?

Un talent vocal qui ne trompe pas

Dès les premières notes, la Porcelaine impressionne par la justesse de sa voix, sa puissance maîtrisée et son émotion. Ce niveau de performance vocale laisse peu de place au doute : on est en présence d’une professionnelle de la chanson, habituée à la scène.

Un premier indice qui oriente les enquêtes

Selon un internaute ayant assisté au tournage, un indice a été évoqué : la Porcelaine aurait été révélée par l’émission culte des années 90, « Graines de Star », diffusée à l’époque sur M6. Ce télé-crochet a lancé la carrière de nombreuses jeunes artistes françaises.



Si l’on suit cette piste, plusieurs chanteuses correspondent au profil :

– Cécilia Cara, révélée par Graines de Star avant de triompher dans la comédie musicale « Roméo et Juliette ».

– Lucie Bernardoni, finaliste de la Star Academy, mais qui a aussi participé à Graines de Star à ses débuts.

– Emma Daumas, elle aussi révélée par Graines de Star, avant de briller à la Star Academy.

– Priscilla Betti, l’enfant star des années 2000, qui a fait ses premiers pas à la télévision dans cette même émission.

Toutes ont en commun un solide bagage vocal, une expérience scénique indéniable et une discrétion médiatique récente… de quoi faire d’elles des candidates idéales pour surprendre le public sous un masque.

Le mystère reste entier, mais les paris sont lancés !

Entre performance vocale époustouflante et clin d’œil nostalgique aux débuts dans Graines de Star, le costume de la Porcelaine pourrait bien nous ramener quelques années en arrière. Lequel de ces noms emblématiques se cache-t-il derrière ce déguisement décalé ? La suite de l’émission nous le dira, mais en attendant, les enquêtes sont ouvertes !

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 2 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger