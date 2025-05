The Voice du 3 mai 2025 : et le gagnant est... (résumé + replay de la finale)

Publicité





The Voice du 3 mai 2025, résumé et replay de la finale – C’est parti pour la grande finale en direct de la saison 2025 de « The Voice, la plus belle voix ». Nikos Aliagas accueille les talents finalistes : Mega, Il Cello, Gianni et Mickaël Gallo.





Ils interprètent ensemble « Laissez nous chanter », rejoints à la fin par leurs coachs : Florent Pagny, Vianney, Zaz et Patricia Kaas.







Le groupe Il Cello ouvre le bal et a l’honneur de chanter avec Lara Fabian sur « Adagio ».

Gianni enchaine, il chante avec sa coach, Zaz, sur « Die with a smile » de Lady Gaga et Bruno Mars.



Place à Mega, qui a la chance de chanter « Ceux qu’on était » avec Pierre Garnier.

Mickaël Gallo chante ensuite en duo avec Matt Pokora sur « Les planètes ».

Les Il Cello sont de retour pour chanter avec leur coach, Florent Pagny, « Io le canto per te ».

Gianni revient pour chanter un duo avec Yodélice sur « Talk to me ». Et Mega revient pour chanter avec son coach, Vianney, sur « Envole moi ».

Mickaël Gallo est avec sa coach, Patricia Kaas, pour reprendre « The Power Of Love » de Frankie Goes To Hollywood. Et tous les finalistes chantent ensuite avec Colette, la doyenne de la saison qui a su séduire les téléspectateurs.

Chaque finaliste chante ensuite une carte blanche. Mega interprète « Troubadour », qu’il a lui-même écrit. Le groupe Il Cello interprète ensuite « Une femme ». Et Gianni chante lui aussi son single « Gone », suivi par Mickaël Gallo qui interprète le sien.

Et le gagnant est…

23h20 : les votes sont clos. Avant les résultat, Florent Pagny chante « T’aimer encore », son nouveau single signé Vianney.

23h28 : Nikos annonce le nom du gagnant de The Voice 2025, il s’agit du groupe Il Cello de l’équipe de Florent Pagny avec 49% des votes du public !

The Voice du 3 mai 2025, le replay

Cette ultime soirée de la saison 2025 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué cette finale, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous dans quelques mois pour la nouvelle saison de The Voice Kids !