Un Si Grand Soleil spoiler : Manu couvre Rebecca, Becker confronte Alix (épisode du 9 mai 2025)

Un si grand soleil spoiler épisode 1638 du 9 mai 2025 – Manu va déraper dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ! Dans quelques jours, il va être prêt à tout pour couvrir Rebecca alors qu’il a découvert qu’elle était certainement liée au trafic de stupéfiants à la salle de sport.











En effet, alors qu’Alex a fait un comparatif entre les numéros des clients de la salle et le listing des appel de la victime, Manu tente de le dissuader… Il lui dit que ça servira à rien et quand Alex insiste, Manu propose de prendre le relais ! Alex ne comprend pas et refuse…

Plus tard, Eve et Manu revoient Rebecca. Au restaurant, Manu raconte comment Nathanaël est mort sous ses yeux. Il interroge subtilement Rebecca, qui dit qu’elle ne connaissait pas vraiment… Il sait qu’elle ment puisque son numéro apparait dans le téléphone de la victime ! Va-t-il dire la vérité au commissariat ?

De son côté, Becker est bien décidé à empêcher Alix de mettre Janet en mauvaise posture. Il s’interroge sur l’authenticité des dessins de Carmentel et décide d’aller rendre une petite visite à Alix dans sa galerie… Il lui demande si elle a les certificats d’authenticité des dessins, Alix assure que tout est en règle. Mais plus tard, il parle de ses soupçons au procureur, qui décide d’ouvrir une enquête.



Face à Janet, Becker lui explique que si les dessins sont des faux, elle risque d’être accusée de complicité et lui aussi ! Janet pense qu’Alix veut juste l’aider mais Clément pense qu’elle l’utilise pour blanchir des faux… Janet s’énerve, elle pense qu’il fait une fixette sur Alix.

