C dans l’air du 6 mai 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 6 mai 2025, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 6 mai : invités et le sommaire

⬛ Gaza : l’opération « intensive » de Netanyahu

Une opération « intensive » : c’est ainsi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qualifie la nouvelle phase militaire que son armée s’apprête à lancer dans la bande de Gaza. Cette offensive marquerait une escalade du conflit et entraînerait le déplacement de nombreux Palestiniens, officiellement « pour leur propre sécurité ». L’objectif affiché : renforcer le contrôle militaire israélien sur le territoire.



Mais sur le terrain, la situation humanitaire devient catastrophique. Aucun convoi d’aide n’a pu entrer dans Gaza depuis deux mois. Le gouvernement israélien vient d’instaurer un nouveau système de distribution, censé empêcher le Hamas de s’approprier les vivres. Une mesure qui, selon plusieurs ONG, privera une grande partie de la population de toute assistance. Netanyahu maintient néanmoins son objectif : éradiquer le Hamas, avec le soutien explicite de Donald Trump, qui, depuis son retour sur la scène politique, lui accorde une liberté totale d’action.

L’ancien président américain entretient également des liens étroits avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane. Leur alliance remonte à son premier mandat : MBS a promis d’investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, et Trump a choisi Riyad en février comme lieu de discussion sur la guerre en Ukraine. Mais les deux hommes divergent sur Gaza. Ben Salmane accuse désormais Israël de commettre un « génocide ».

En France, le conflit israélo-palestinien alimente les tensions politiques. Emmanuel Macron est pressé de reconnaître officiellement un État palestinien, une possibilité qu’il a lui-même évoquée. À gauche, le sujet fracture les partis : les divisions entre Insoumis et Socialistes se sont illustrées lors des heurts du 1er mai autour du député Jérôme Guedj, tandis que des accusations d’antisémitisme continuent de viser l’aile la plus radicale.

Face à cette escalade, plusieurs questions restent en suspens : que cache réellement l’« opération intensive » de Netanyahu ? Quelle influence Donald Trump et MBS exercent-ils sur la géopolitique régionale ? Et jusqu’où cette guerre peut-elle diviser la gauche française ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 6 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.