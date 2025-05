Un Si Grand Soleil spoiler : Manu joue double jeu, Janet doute d’Alix (épisode du 13 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1640 du 13 mai 2025 – Manu va jouer double jeu pour faire tomber Rebecca dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, il continue de voir Rebecca avec Eve tandis qu’au commissariat, il enquête sur elle avec Alex.











Manu et Alex découvrent qu’il y a plus aucun mouvement sur le compte de Rebecca depuis trois mois. Alex décide alors de la convoquer en tant que témoin… Et le soir, alors qu’Eve et Rebecca dorment, Manu se lève et s’apprête à regarder dans le téléphone de Rebecca quand elle fait irruption et le surprend !

De son côté, Janet est toujours très remontée contre Clément, qui a fait rater sa soirée en saisissant les dessins de Carmentel. Clément lui explique qu’ils sont chez un expert, ils sauront s’ils sont authentiques ou pas. A l’hôpital, Janet critique Clément auprès d’Alain. Mais ce dernier défend son ami et conseille à Janet de lui faire confiance : ils savent que c’est un bon flic !

Les mots d’Alain sème le doute dans l’esprit de Janet. Elle vient voir Alix et lui demande si elle est certaine que les dessins sont authentiques… Alix lui assure que oui et invite Janet à boire un verre. Mais la médecin commence à douter et décline l’invitation.



