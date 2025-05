C dans l’air du 8 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 8 mai 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 8 mai : invités et le sommaire

⬛ L’Amérique va-t-elle lâcher l’Ukraine ?

Moscou sous haute surveillance. À la veille du 9 mai, jour de la célébration annuelle de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie, le Kremlin déploie un impressionnant dispositif de sécurité autour de la place Rouge. Craignant des attaques de drones ukrainiens, les autorités ont multiplié les mesures préventives. Ce vendredi, vingt-neuf chefs d’État étrangers, dont Xi Jinping et Luiz Inacio Lula da Silva, sont attendus à Moscou. Pour Vladimir Poutine, cette journée s’annonce comme une démonstration éclatante de puissance militaire et d’influence diplomatique.



Pourtant, sur le front ukrainien, la situation reste bloquée. Même Washington le reconnaît : un accord de paix rapide semble de moins en moins probable. Le vice-président J.D. Vance a récemment exprimé ses doutes quant aux exigences de Moscou, rejoignant ainsi, en partie, les positions de Volodymyr Zelensky. Une inquiétude émerge : la Maison Blanche pourrait-elle se désengager du conflit russo-ukrainien ? Et qu’adviendrait-il alors de son soutien militaire à Kyiv ?

Dans le même temps, Vladimir Poutine intensifie sa communication interne. Dans un effort de propagande, il s’est montré sous un jour plus intime en dévoilant son appartement privé à la télévision, cherchant à renforcer le lien avec le peuple et à légitimer sa guerre. La présence des dirigeants étrangers demain servira aussi à briser l’image d’isolement que lui prêtent les Occidentaux.

Parallèlement, la France s’inquiète des manœuvres russes dans l’espace. Entre attaques potentielles contre des satellites et piratages de communications, l’armée française se prépare à faire face à des menaces hybrides, bien au-delà du champ de bataille ukrainien.

Alors, l’Amérique va-t-elle tourner la page ukrainienne ? La célébration du 9 mai marquera-t-elle un tournant pour Vladimir Poutine ? Et devons-nous désormais craindre l’ouverture d’un nouveau front : celui de l’espace ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 8 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.