Mort de James Van Der Beek (Dawson’s Creek) à 48 ans

Une bien triste nouvelle que l’on apprend ce soir. L’acteur américain James Van Der Beek, mondialement connu pour son rôle de Dawson Leery dans la série culte « Dawson’s Creek », est décédé ce mercredi 11 février 2026 à l’âge de 48 ans, après une longue et courageuse bataille contre un cancer colorectal.











Sur le compte Instagram officiel de l’acteur, sa famille a partagé un message poignant :

« Notre cher James David Van Der Beek s’est éteint paisiblement ce matin. Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et grâce. Il y a beaucoup à dire concernant ses dernières volontés, son amour pour l’humanité et la sacralité du temps. Ces jours viendront. Pour l’instant, nous demandons de pouvoir faire notre deuil en paix, alors que nous pleurons notre mari, père, fils, frère et ami bien-aimé. »

Un combat public et une dernière démarche marquante

Diagnostiqué d’un cancer colorectal de stade 3 à l’automne 2024, Van Der Beek avait rendu publique sa maladie, partageant avec ses fans son combat contre la maladie dans l’espoir de sensibiliser.

L’an dernier, l’acteur avait même mis aux enchères plusieurs objets cultes de la série « Dawson’s Creek », notamment des souvenirs emblématiques, afin de financer son traitement et aider d’autres patients confrontés à des frais médicaux élevés, une démarche saluée par ses admirateurs du monde entier.



Un héritage durable

Bien au-delà de son rôle dans « Dawson’s Creek », James Van Der Beek avait construit une carrière riche, alternant entre cinéma, télévision et engagements personnels. Son humour, sa générosité et son humanité ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

Il laisse derrière lui une famille aimante — son épouse, Kimberly Van Der Beek, et leurs six enfants — ainsi qu’un immense héritage artistique et humain.