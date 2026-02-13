Ici tout commence du 13 février : Dominique fait une attaque, le lourd secret de Mehdi (résumé + vidéo épisode 1372 en avance)



Ici tout commence du 13 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1372 – Dominique va faire une attaque et s’effondrée sous les yeux de Zoé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et de son côté, Mehdi cache un lourd secret…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 13 février – résumé de l’épisode 1372

Zoé assure à Solal qu’elle n’a jamais voulu lui voler sa place à la Masterclass. Mais il este vexé qu’elle ne lui ait pas fait confiance et doute qu’elle puisse décrocher les couteaux face à des candidats plus expérimentés. Blessée, Zoé lui reproche de ne pas croire en elle et lui révèle ce qu’elle a découvert grâce à l’enregistrement d’Inès…

Chez les Leroy, Marc confie à Dominique que Jim a été très touché par la décision de mettre en jeu les couteaux qu’il pensait hériter. Pendant la Masterclass, la rivalité entre Jim et Zoé explose à plusieurs reprises. Dominique affirme que Zoé a le niveau, puis impose aux élèves une assiette avec des produits et des quantités strictement définis. Plus tard, il explique à Jim qu’il a volontairement mis les couteaux en jeu pour le pousser à aller au bout, préférant lui transmettre des valeurs plutôt qu’un simple héritage. Il confie aussi que Zoé lui ressemble : travailleuse mais en manque de confiance.



En fin d’épreuve, Jim et Zoé se disputent pour les derniers topinambours. Zoé les attrape, Jim lui reproche son attitude et Dominique doit intervenir en leur en donnant un chacun. À la fin de la journée, il recadre Zoé sur ses coups bas et l’encourage à transformer sa colère en force. Alors qu’elle lui promet de faire mieux, Dominique s’effondre brutalement sous ses yeux…

À l’Atelier, Rose retrouve Mehdi, resté discret sur sa vie privée. Alice lui propose son soutien, ce qui intrigue Tom. Jasmine finit par révéler à Tom et Rose que Mehdi et Hortense vont divorcer !

De son côté, Ninon stresse avant les résultats pour l’échange à Bordeaux. Acceptée, elle prépare son départ et assure à sa mère qu’elle part pour grandir, pas pour fuir. Gary achète des cartes de train illimitées pour qu’ils se voient chaque week-end. Rassurée, Ninon s’en va sereine.

Ici tout commence du 13 février 2026 – extrait vidéo

