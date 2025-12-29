« E.T. l’extraterrestre » : le film culte cet après-midi sur France 2 (29 décembre 2025)

Par /

Publicité

« E.T. l’extraterrestre », c’est le film culte qui vous attend ce lundi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Steven Spielberg que l’on ne présente plus !


A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.

« E.T. l'extraterrestre » : le film culte cet après-midi sur France 2 (29 décembre 2025)



Publicité

« E.T. l’extraterrestre » : l’histoire

En pleine nuit, une soucoupe volante se pose non loin de Los Angeles. Des extraterrestres, chargés d’une mission d’exploration botanique sur Terre, quittent l’appareil. L’un d’eux s’éloigne cependant de la clairière où stationne la navette et se dirige vers la ville, découvrant pour la première fois la civilisation humaine. Rapidement repéré par l’armée et séparé de son groupe, le petit être, effrayé et livré à lui-même, prénommé E.T., trouve refuge dans une maison de banlieue.


Publicité

Avec : Henry Thomas (Elliott), Drew Barrymore (Gertie), Dee Wallace (Mary), Robert MacNaughton (Michael), et Peter Coyote (Keys).

Vidéo bande-annonce

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…

A LIRE AUSSI
Audiences 28 décembre 2025 : « Captain Marvel » en tête, échec pour l’hommage à Bardot
Audiences 28 décembre 2025 : « Captain Marvel » en tête, échec pour l'hommage à Bardot
« Meurtres au paradis » du 29 décembre 2025 : l’épisode inédit ce soir sur France 2
« Meurtres au paradis » du 29 décembre 2025 : l'épisode inédit ce soir sur France 2
France 2 déprogramme « Gran Turismo » pour rendre hommage à Brigitte Bardot
France 2 déprogramme "Gran Turismo" pour rendre hommage à Brigitte Bardot
Les Enfants de la Télé du 28 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?
Les Enfants de la Télé du 28 décembre 2025 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?


Publicité


Retour en haut