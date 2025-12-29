« E.T. l’extraterrestre » : le film culte cet après-midi sur France 2 (29 décembre 2025)



« E.T. l’extraterrestre », c’est le film culte qui vous attend ce lundi après-midi sur France 2. Un film réalisé par Steven Spielberg que l’on ne présente plus !





A découvrir dès 13h50 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







« E.T. l’extraterrestre » : l’histoire

En pleine nuit, une soucoupe volante se pose non loin de Los Angeles. Des extraterrestres, chargés d’une mission d’exploration botanique sur Terre, quittent l’appareil. L’un d’eux s’éloigne cependant de la clairière où stationne la navette et se dirige vers la ville, découvrant pour la première fois la civilisation humaine. Rapidement repéré par l’armée et séparé de son groupe, le petit être, effrayé et livré à lui-même, prénommé E.T., trouve refuge dans une maison de banlieue.



Avec : Henry Thomas (Elliott), Drew Barrymore (Gertie), Dee Wallace (Mary), Robert MacNaughton (Michael), et Peter Coyote (Keys).

Vidéo bande-annonce

Et on finit avec un extrait vidéo de votre film…