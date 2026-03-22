Ici Tout Commence spoilers : Teyssier de retour, Milan parle à Jasmine, les résumés jusqu’au 10 avril 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 10 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend en avril dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026.











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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Teyssier va faire son grand retour à l’institut Auguste Armand et il va directement mettre les élèves au défi.

Pour Pâques, un oeuf avec un ticket d’or va faire parler les élèves. Et alors que Jasmine a fait un choix lourd de conséquences, Milan lui parle et trouve les mots justes. Pour Anaïs, il est l’heure de passer passer la main à Emmanuel et de faire un choix important.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 1408) : Jasmine réalise les conséquences de ses choix. Gary expérimente les formats. L’œuf au ticket d’or divise au Double A.



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Mardi 7 avril 2026 (épisode 1409) : Face à Jasmine, Milan a les mots justes. Gary ne rencontre pas le succès escompté. Malgré ses efforts, le passé de Ferdinand le rattrape.

Mercredi 9 avril 2026 (épisode 1410) : Jasmine peut compter sur le soutien de Rose. Ferdinand est tiraillé. L’Institut se prépare pour un mystérieux événement.

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 1411) : Jasmine fait amende honorable. Zoé donne tout pour redorer son blason. Les équipes se mettent en place pour le Défi de Teyssier.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 1412) : Anaïs fait des choix décisifs. Au sein de la famille Leroy, Zoé trouve sa place. Pour le Défi, Bérénice redouble d’efforts.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 23 au 27 mars 2026 en cliquant ICI

du 30 mars au 3 avril 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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