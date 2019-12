ANNONCES





Audiences 2019 : la belle année de Jean-Luc Reichmann…. Après avoir fait son entrée en 2018 dans le Top 50 Ifop-JDD des personnalités préférées des Français à la 17è position, cette année Jean-Luc Reichmann intègre la 10è place du classement des personnalités masculines et 1er animateur TV du classement.



ANNONCES





Mi-décembre, selon un sondage semestriel réalisé par TV Magazine-OpinionWay, Jean-Luc Reichmann, plébiscité par le public, se positionnait, avec 21.6% des voix, à la 2è place du Top 10 des animateurs préférés des français et comme animateur préféré des 18/34 ans avec 26.4% des voix.

L’année 2019 s’achève pour Jean-Luc Reichmann avec d’excellentes performances sur TF1 et sur TMC.

Année 2019 au top pour Jean-Luc Reichmann sur TF1

Tous les jours avec « Les 12 Coups de Midi »



ANNONCES





Année record historique pour « Les 12 Coups de Midi » qui enregistre des performances en hausse vs 2018 avec en moyenne 3.4 millions de téléspectateurs et de nombreux records :

– Septembre 2019 : meilleur mois historique à 40% de PdA 4 ans + et 29% PdA Fe<50 - Jeudi 10 octobre : records historiques à 44% PdA 4 ans+ et 38% pda Fe<50 rda - Dimanche 27 octobre, record 2019 à 4.4 millions de téléspectateurs - Les soirées « Les 12 Coups – Le Match de l’été » et « Les 12 Coups de Noël » Grand rendez-vous de la fin de l’été, « Les 12 Coups – Le Match de l’Eté » ont enthousiasmé, samedi 31 août à 21h05, 4.2 millions de téléspectateurs, 26% pda 4 ans et +, 22% pda des Fe-50rda. Leader de la soirée du samedi 21 décembre, « Les 12 Coups de Noël » ont été suivis par 4.1 millions de téléspectateurs avec 22% pda 4 ans + et 20% pda Fe-50 rda. « Léo Matteï Brigade des Mineurs »

« Léo Matteï Brigade des Mineurs » a réuni, en février 2019, jusqu’à 5.2 millions de téléspectateurs. Le commandant Léo Matteï reprendra prochainement du service sur TF1 dans une nouvelle saison dont le tournage s’est déroulé à l’automne à Marseille et ses alentours.



ANNONCES





Sur TMC

Sur TMC, au Théâtre dans « Nuit d’Ivresse » :

Le mardi 23 avril 2019, 1,6 million de téléspectateurs ont passé une « Nuit d’Ivresse » avec Jean-Luc Reichmann en direct du Théâtre de la Michodière.

Ce score de 1.6 million de téléspectateurs est la meilleure audience pour une pièce de théâtre depuis mars 2012 et meilleure Pda historique auprès du public féminin (4.7% pda F<50 rda) pour une pièce de théâtre diffusée sur TMC en prime time.

4.5 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES