Un si grand soleil : Ludo face à Christophe, réveillon surprise pour les Bastide, ce qui vous attend mardi 31 décembre (épisode n°352)

Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – Demain ce sera le dernier jour de l’année et il réserve bien des surprises au héros de votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 352 du mardi 31 décembre, Christophe va décider de se confronter à Ludo…

Sachant très bien qu’il est l’amant de Johanna, Christophe demande à Ludo de venir le voir à l’hôpital…



Il lui fait tout un discours sur l’amitié et Ludo sent que quelque chose cloche… Il en parle à Johanna, il est convaincu que Christophe sait pour eux mais elle ne le croit pas.

Pendant ce temps là, Alice et Julien se font planter par leurs amis pour le réveillon. Ils finissent chez Elisabeth et prennent un bain quand celle-ci rentre à l’improviste avec Hugues. Leur avion a été annulé et ils trouvent Julien et Alice dans la salle de bain… Résultat, ils improvisent un réveillon du 31 tous les quatre.



Quant à Virginie, elle est en garde à vue mais continue à dire qu’elle est innocente. Seul Alex pense qu’elle dit peut être la vérité, malgré les preuves accablantes…

