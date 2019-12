ANNONCES





Jean-Luc Reichmann et Karine Le Marchand animateurs préférés des Français. Comme chaque année à la même époque, le JDD publie son fameux classement des personnalités préférées des Français. Cette année le classement homme est dominé Jean-Jacques Goldman, Omar Sy et Dany Boon. Du côté des femmes, c’est la superbe Sophie Marceau qui l’emporte devant Marion Cotillard et Josiane Balasko.



Mais parce que sur Stars-Actu nous nous intéressons essentiellement aux médias, voici un bref aperçu du classement des animateurs télé.

Jean-Luc Reichmann : animateur préféré des Français

Du côté des hommes, c’est Jean-Luc Reichmann qui l’emporte. L’animateur du jeu à succès de TF1 « Les 12 coups de midi » s’impose sans forcer. Il est l’animateur préféré des Français et prend la 10ème du classement général masculin.



L’animateur n’a d’ailleurs pas manqué de remercier ses fidèles sur les réseaux sociaux….

Ce matin RÉVEIL entre Zinedine Zidane et Jean Dujardin ‼️💥💕…

Lorsque dès le matin tu lis le JDD (Journal du Dimanche) et que tu apprends une très très TRÈS bonne nouvelle 🎶🔥🚀

C’est vraiment un très beau Dimanche qui Commenche ‼️😂 🎶 🥰 🌟

Merci Merci 🙏 à tous Toussss pic.twitter.com/ZQspoEvWb5 — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) December 29, 2019

Toujours du côté des animateurs, on retrouve ensuite le présentateur et journaliste du 13 heures de TF1 Jean-Pierre Pernaut. Il est second de ce classement et 12ème du classement hommes.

Le trio de tête des animateurs est complété par l’animateur et producteur de M6 Stéphane Plaza. Au classement général « hommes », il est en 15ème position.

Karine le Marchand : animatrice préférée des Français

Du côté des animatrices, c’est Karine Le Marchand qui décroche la 1ère place. Elle est au 12ème au classement général féminin.



Elle est suivie de Claire Chazal qui pointe à la 13ème place.

Evelyne Dheliat complète le trio de tête. La madame météo de TF1 est la 3ème animatrice et la 18ème personnalité féminine préférée des Français.

Classement complet à découvrir en images sur le site du JDD. Pour le classement masculin c’est ICI; pour le classement féminin c’est ICI.

