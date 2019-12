Caïn saison 8 : à partir du 24 janvier 2020 sur France 2

ANNONCES





Caïn saison 8 : à propos

Cette saison 8 c’est l’occasion de retrouver Caïn, Legrand et Lucie en plein vaudeville. Stunia et Borel se demandent vraiment comment notre famille SRPJ va pouvoir en sortir victorieuse, l’ambiance est plus que tendue sur les enquêtes. Cerise sur le gâteau, la première investigation se fait au sein de l’armée de terre.. Or Caïn va très vite suspecter la Colonelle qui a été le mentor de Lucie quand elle était plus jeune.

Cette histoire révélera que Caïn et Legrand ne peuvent passer au-delà de la rivalité amoureuse et qu’il est temps pour Lucie de reprendre son destin en main. C’est avec beaucoup de tendresse et d’émotion qu’elle finira par annoncer sa volonté de quitter la police et de se reconstruire ailleurs. Pour Caïn et Legrand, c’est un peu le coup de massue !

Pour Caïn, c’est un peu le grand saut dans l’inconnu. Lucie était son repère, et il va devoir naviguer en eaux troubles dans les enquêtes sans boussole. Livré à lui-même, il n’a plus vraiment de limites quand il fait du « Caïn », pour le meilleur et pour le pire.



Mais surprise ! Camille (sa fille) a décroché un stage au sein du SRPJ. Lui qui se croyait débarrassé de la tutelle de Lucie va se retrouver à gérer sa propre fille qui n’a pas l’intention de faire de la figuration, surtout depuis qu’elle a eu les félicitations de sa prof en psycho-criminologie…

La détermination de Camille ne se limite pas à s’immiscer entre son père et les suspects. Non, elle a un grand projet pour son papa, un grand dessein… Son obsession de la famille recomposée va la pousser à comploter pour que Ben son demi-frère, qu’elle ne connaît pas, revienne à la maison. Pas sûr que ça ne finisse pas par faire exploser la vie de Caïn !

Bref le seul îlot de stabilité dans l’univers de notre flic à roulettes, ça reste encore le concret bien trivial des crimes commis dans la cité phocéenne. Rien de tel pour se ressourcer et retrouver un peu de sérénité, que des duels avec des criminels hors normes, pétris d’humanité et d’inhumanité, histoire de ne pas perdre le goût du jeu et de l’essentiel.

Le premier épisode de la saison « Larmes de combat »

En avant-première, découvrez ce qui vous attend dans le tout premier épisode de cette nouvelle saison « Larmes de combat ».

Rien n’est réglé entre le trio amoureux composé de Caïn, Legrand et Lucie… Dans cette équation à trois inconnus, il y en a un de trop ! Et cerise sur le gâteau, cette enquête attise encore un peu plus la tension dans les relations entre Lucie et Caïn parce que la victime est un militaire et que pour Lucie, l’armée était sa famille d’adoption. Caïn a beau promettre qu’il va mettre de côté ses origines anarchistes, Lucie ne le trouve pas très crédible. La seule chose qui va la détendre un peu est la présence de son ancien chef de section, quand Lucie avait fait l’école militaire, Marie Saint-Hilaire. C’est elle qui doit leur faciliter le travail d’enquête au sein du régiment… Enfin ça, Caïn n’y croit pas vraiment.

