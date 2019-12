Ce soir sur France 2 « Comme des bêtes » (vidéo)

ANNONCES





« Comme des bêtes » au programme télé de vote soirée du dimanche 29 décembre 2019. Choix difficile ce soir à la télé. 3 films de cinéma inédits sont en effet proposés en ce dernier dimanche de l’an 2019. Sur TF1 première diffusion de « Un sac de billes »; sur M6 première diffusion de « Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar » et sur France 2 première diffusion du film d’animation d’Illumination Entertainment « Comme des bêtes ».



ANNONCES





« Comme des bêtes » c’est une comédie sur la vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école…

« Comme des bêtes » : synopsis

Max est un chien gâté qui se plaît bien dans sa vie confortable new-yorkaise jusqu’à ce que son maître ramène Duke, un canin géant et turbulent. Pendant leur balade quotidienne, ils rencontrent un groupe de chats de rue féroces et se retrouvent dans un camion qui est destiné à la fourrière. Les deux sont bien chanceux quand un lapin rebelle les sauve de la captivité. En échange, ce dernier demande que Max et Duke rejoignent sa bande d’animaux domestiques abandonnés.

À propos

– Ce film a été l’occasion pour les stars de la comédie, Louis C.K., Eric Stonestreet et Kevin Hart de faire leurs premières armes dans l’animation. Ils ont été rejoints par Ellie Kemper, Lake Bell, Jenny Slate, Bobby Moynihan, Hannibal Buress et Albert Brooks.



ANNONCES





– Le président fondateur d’Illumination Chris Meledandri et sa collaboratrice de toujours Janet Healy ont produit ce film qui a été réalisé par Chris Renaud (MOI MOCHE ET MÉCHANT 1 ET 2) en collaboration avec Yarrow Cheney. Le scénario est signé Brian Lynch, Cinco Paul et Ken Daurio.

– Sorti en 2016 au cinéma, le film a rencontré un énorme succès avec près de 900 millions de dollars de recettes à travers le monde. En France, il a convaincu 3.7 millions de spectateurs.

– Le deuxième volet est sorti durant l’été 2019 mais n’a pas rencontré le même succès. 429 millions de dollars de recettes seulement et 2.5 millions de spectateurs en France.

Bande-annonce vidéo

Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance de le découvrir en salles, en voici la bande-annonce…

La suite ? C’est ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming sur France.TV en choisissant la fonction direct.

4.65 / 5 ( 23 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES