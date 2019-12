Ce soir sur TF1 « Un sac de billes » (vidéo)

ANNONCES





De l’inédit ce soir sur TF1 avec « Un sac de billes », un film inédit en clair proposé dans le cadre de « Ciné Dimanche ». Signé Christian Duguay, il met en scène Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Kev Adams ou bien encore Christian Clavier.



À voir ou revoir sur TF1 dès 21h05 ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.

« Un sac de billes » : synopsis

Votre film en quelqlues lignes….



En 1941, alors que la France est occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs, doivent fuir. Envoyés par leurs parents dans la zone libre, les deux garçons, très proches l’un de l’autre, doivent redoubler de courage, de talent et d’audace pour échapper aux occupants et tenter de retrouver leurs proches…

Le saviez-vous ?

– Il s’agit de la seconde adaptation du livre de Joseph Joffo « Un sac de billes » après le film de Jacques Doillon.

– C’est Olivier Dahan qui au départ devait réaliser le film

– Lors de sa sortie en salles en 2017, le film a connu un certain succès avec 1.3 million de spectateurs

Teaser vidéo

Voici le teaser vidéo de votre film

"Un sac de billes" d'après le roman de Joseph Joffo inédit, dimanche 21.05 @TF1 pic.twitter.com/vDDGpHENFo — TF1 Pro (@TF1Pro) December 27, 2019

La suite c’est ce soir sur TF1 dès 21h05.

