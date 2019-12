Audiences prime 28 décembre : « Meurtres à Tahiti » large leader, Kev Adam en tête sur les jeunes et le public féminin

ANNONCES





Audiences prime 28 décembre 2019. Hier soir, et sans réelle surprise, c’est le téléfilm proposé par France 3 « Meurtres à Tahiti » qui s’est très largement imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. Porté par Jean-Michel Tinivelli, Leslie Medina et Vaimalama Chaves, il a convaincu 5.17 millions de personnes pour 25.11% de part de marché sur l’ensemble du public.



Audiences prime 28 décembre 2019 : autres chaînes

En seconde position, on retrouve la dernière du spectacle de Kev Adams « Sois 10 ans ». Diffusé en direct de Nantes le spectacle n’a amusé que 3.21 millions de personnes pour 16.6% de part de marché. Alors certes c’et nettement moins bien que France 3 mais TF1 était largement en tête sur les cibles dites commerciales, à savoir le public jeune et féminin.

C’est ainsi que l’humoriste et comédien a réuni 38% des 15-24 ans, 32% des 4-14 ans ou bien encore 29% des fameuses ménagères de moins de 50 ans.



France 2 n’est qu’en troisième position avec le second numéro de « Boyard Land ». 2.19 millions de téléspectateurs et 11% de pda. C’est en baisse sensible par rapport au premier numéro.

On retrouve ensuite M6 et la suite de la saison 9 de « Hawaii 5-0 ». Le premier épisode s’est contenté de 1.66 millions fans (pda 7.9%), le seconde de 1.53 millions (pda 7.8%).

Arte complète le top 5 avec sa série documentaire « Yellowstone Nature Extreme ». Hier soir « Le printemps, la saison des amours » a suscité la curiosité de 1.03 million de personnes (pda 4.9%).

