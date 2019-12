Ce soir sur France 2 « Notre-Dame de Paris : l’épreuve des siècles » (vidéo)

ANNONCES





Ce soir sur France 2 découvrez « Notre-Dame de Paris : l’épreuve des siècles ». Un magnifique documentaire inédit raconté par Sophie Marceau et qui sera diffusé à partir de 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV.



Le 15 avril 2019, le monde entier, abasourdi, a bien cru que la plus célèbre des cathédrales, joyau de l’architecture gothique, symbole universel de la France et de l’histoire de Paris, allait disparaître. Alors que s’engage le temps de la reconstruction de ce chef d’œuvre, France Télévisions offre aux téléspectateurs un spectaculaire voyage au cœur de son incroyable et fascinante histoire.

« Notre-Dame de Paris : l’épreuve des siècles » : présentation

La clé de voûte de cette offre éditoriale événementielle est le docu-fiction Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles, qui sera diffusé sur France 2 en première partie de soirée. Dans ce spectaculaire récit inédit en animation 3D, Notre-Dame de Paris, incarnée par la voix de Sophie Marceau, prend la parole pour nous raconter sa tumultueuse histoire et ses métamorphoses. Une épopée de plus de huit siècles, qui nous fait découvrir un Moyen Âge lumineux. Un hommage à tous ses bâtisseurs, jusqu’au dernier d’entre eux : Viollet-le-Duc. Un message pour tous les bâtisseurs, maîtres d’œuvre, ouvriers, compagnons du devoir… d’aujourd’hui et de demain, qui vont à leur tour se surpasser pour reconstruire Notre-Dame de Paris.



Une mobilisation d’envergure des antennes de France Télévisions accompagnera la diffusion de ce programme d’exception. La nouvelle plateforme éducative LUMNI sera également au diapason de cette mobilisation, au travers d’une web-série originale de 4 épisodes. Un important dispositif numérique sera déployé autour du documentaire.

Le documentaire Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles a fait le choix de la prosopopée : c’est la cathédrale elle-même qui, incarnée par la voix de Sophie Marceau, revient sur son histoire.

Cette histoire embrasse une période de plus de 850 ans qui commence avec la vision créatrice d’un homme, Maurice de Sully, et va jusqu’à l’incendie du 15 avril 2019. À travers le récit de l’édification de la cathédrale et des épreuves qu’elle a traversées, c’est aussi l’histoire d’une ville, Paris, que l’on raconte et celle d’un pays.

On retrouve des personnages historiques qui ont marqué l’histoire de France : l’évêque Maurice de Sully, Louis VII, Saint Louis, Victor Hugo, Viollet-Le-Duc… Mais cette épopée est aussi celle des bâtisseurs anonymes sans lesquels il n’y aurait pas eu de cathédrale : tailleurs de pierre, forgerons, verriers, couvreurs…

Ce documentaire a été écrit et réalisé dans le souci de la plus grande rigueur historique : il est le fruit d’une étroite collaboration longue de trois ans avec les historiens et spécialistes de référence sur le sujet.

L’animation 3D offre des possibilités exaltantes en termes de réalisation. Au fil du récit, elle permet de restituer les différentes étapes de la construction du monument, de mettre en scène des séquences centrées sur l’architecture de l’édifice et d’en dévoiler les secrets. Le spectateur découvre une cathédrale vivante, qui n’a cessé de se métamorphoser : peinte, inondée, embellie, en ruines, restaurée… Tout, sauf figée dans le temps !

Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles a recours à la Motion Capture, une technique qui consiste à enregistrer toutes les nuances du jeu des acteurs pour ensuite les transférer sur des personnages virtuels. Son utilisation est quasi inédite dans le monde du docu-fiction. Elle place la fiction au centre du documentaire et confère à celui-ci une puissance narrative rare.

À propos

Le film utilise également des prises de vues réelles, avec certaines des images diffusées en exclusivité lors du prime émission spéciale Notre-Dame de Paris, le grand concert (France 2, 20 avril 2019). Des images aériennes exceptionnelles qui magnifient l’édifice : flèche, toiture, arcs-boutants, grandes rosaces, nef… Avec les tournages effectués dans des parties de Notre-Dame inaccessibles au grand public comme la Forêt (la charpente de chênes du XIIIème siècle), les terrasses et les beffrois, ces images sont un témoignage exceptionnel de ce que fut Notre-Dame et font désormais partie de notre patrimoine.

Vidéo making-of

Découvrez maintenant la vidéo du making-of de ce documentaire évènement

« Notre-Dame de Paris : l’épreuve des siècles » est à ne manquer sous aucun prétexte, ce soir sur France 2.

