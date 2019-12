« New Amsterdam » du 18 décembre 2019 : vos 3 épisodes de ce soir sur TF1

ANNONCES





« New Amsterdam » du 18 décembre 2019. Ce soir TF1 poursuit la diffusion de la saison 1 de sa nouvelle série médicale « New Amsterdam ». Au programme de votre soirée les épisodes « Histoire d’un amour « , « Le quatrième joueur » et « Clairvoyance ». À suivre sans faute dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« New Amsterdam » du 18 décembre 2019 : résumés de vos épisodes de ce soir

Histoire d’un amour : Après être parti répandre les cendres de sa sœur, Max se retrouve soudainement dans une situation critique. Le docteur Sharpe doit révéler la vérité sur l’état de santé de Max au reste du personnel de l’hôpital. Une opération est compromise suite à un problème d’assurance. La position de directeur médical de Max est remise en question au vu de sa condition.

« Le quatrième joueur » : Le passé du docteur Reynolds revient le hanter. Max entame la chimiothérapie, mais il décide de continuer à assumer sa charge de travail. Le docteur Frome traite un patient atteint de troubles hallucinatoires. Sharpe et Bloom ont une conversation à propos de la charge de travail et de l’addiction de cette dernière.



« Clairvoyance » : Max est de plus en plus affecté par son traitement. Sharpe a du mal à faire confiance à Bloom depuis qu’elle a appris son addiction aux médicaments. Frome se pose des questions quant à l’habileté à pratiquer d’un des chirurgiens les plus réputés de l’hôpital.

Audience

Pour le moment « New Amsterdam » n’affole pas les compteurs même si la semaine dernière la série a enfin réussi à s’adjuger la première place des audiences avec 3.47 millions de fidèles pour les deux premiers épisodes soit 15.8% du public présent devant son poste de télévision (jusqu’à 3.8 millions pour le premier).

