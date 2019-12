La série « FBI » débarque le 9 janvier 2020 sur M6 (vidéo)

ANNONCES





« FBI » est le titre de la nouvelle série de Dick Wolf, le magnat des séries policières américaines. Elle débarque sur M6 à compter du 9 janvier 2020. Diffusion chaque jeudi soir dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur 6Play.



La série « FBI » en quelques mots

Les agents spéciaux de la branche new-yorkaise du FBI usent de tous leurs talents, leur intelligence et leur expertise pour assurer la protection de la ville et du pays. Les membres de cette unité d’élite doivent faire face à des affaires de grande ampleur et combattre aussi bien le terrorisme ou le crime organisé et contrecarrer les nouvelles techniques d’espionnage.

Casting

Au casting : Zeeko ZAKI (Omar Adom « OA » Zidan), Missy PEREGRYM (Maggie Bell), Ebonée NOEL (Kristen Chazal), Connie NIELSEN (Ellen Solberg), Jeremy SISTO (Jubal Valentine), Dallas ROBERTS (Robert Lawrence), etc…

Le saviez-vous ?

– Il s’agit d’une série développée en collaboration avec le FBI



Dick Wolf a étroitement collaboré avec le FBI pendant trois ans. Il a d’ailleurs annoncé que la série avait été en quelque sorte demandée par l’ancien directeur du FBI James Comey pour qui la série préférée était “Sur la piste du crime” (“The F.B.I.” en VO), quand il était plus jeune. Avant le tournage de la série, le réalisateur Marc Levin a vraiment passé neuf mois en immersion dans le bureau de New York du FBI. 60 à 80% des épisodes sont d’ailleurs tournés dans les rues de la ville de New York.

– Un succès Outre-Atlantique

La série est un vraie succès aux Etats-Unis avec une moyenne de 9 millions de téléspectateurs chaque semaine. C’est pourquoi elle a été renouvelée pour une saison 2 toujours en cours de diffusion

– En France « FBI » a bénéficié d’une première diffusion sur Série Club. M6 la proposera donc pour la première fois en clair.

Vidéo

Histoire de vous mettre déjà dans le bain, découvrez de premières images avec la toute première bande-annonce proposée par M6.

