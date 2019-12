« N’oubliez pas les paroles » : Cindy éliminée après 21 victoires et 124.000 euros de gains

ANNONCES





« N’oubliez pas les paroles » : Cindy éliminée ! En ce samedi soir du 28 décembre 2019, l’aventure NOPLP s’est arrêtée pour Cindy. Et oui la maestro en titre a fini par perdre, et ce après 21 victoires. Et c’est une certaine Margaux qui est responsable de sa chute.



ANNONCES





La soirée avait pourtant bien commencé pour Cindy. Une 21ème victoire dans la première émission et 1.000 euros supplémentaires dans sa cagnotte.

C’est dans le second numéro que tout s’est joué. Sur la chanson de Julie Pietri « Éve lève toi », Cindy s’est trompée laissant place à sa rivale d’un soir, Margaux.

« N’oubliez pas les paroles » : Cindy éliminée, Margaux nouvelle maestro

L’élimination de Cindy est donc intervenue ce soir. La candidate a cédé son micro d’argent après 21 victoires et un total de 124.000 euros de gains. Elle ne participera donc pas aux prochains masters.



ANNONCES





Quant à Margaux, la nouvelle maestro, elle a plutôt bien commencé son parcours avec une première victoire et déjà 20.000 euros dans sa besace ! Une candidate bien préparée qui a avoué avoir travaillé près de 700 chansons et en avoir retenu 500. Comme quoi le travail finit toujours par payer.

Reste qu’il lui faudra confirmer cet excellent démarrage dans le jeu !

Et le replay ?

Pour ceux qui n’y étaient pas, le replay vous attend durant 7 jours sur France.TV.

4.82 / 5 ( 22 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES