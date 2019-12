Ce soir à la télé, suivez la dernière du spectacle de Kev Adams en direct ! (vidéo)

ANNONCES





Ce soir à la télé, suivez la dernière du spectacle de Kev Adams « Sois 10 ans » en direct du Zénith de Nantes. Un évènement que vous pourrez suivre comme si vous étiez, enfin avec les pubs en plus quand même ^^.



Où ? Quand ? Comment ? Sur quelle chaîne ? À quelle heure ? Voici les réponses…

Pour suivre la dernière du spectacle de Kev Adams en direct

Pour ne pas en rater une seule miette, la meilleure chose à faire c’est de vous brancher sur TF1 dès 21h05 et de bien vous caler dans votre fauteuil.



Si vous n’êtes pas à la maison mais que vous êtes connectés (pc, Mac, tablettes, smartphone…), possibilité de suivre le spectacle en direct, live et streaming sur MYTF1 et sa fonction direct.

Le replay est censé prendre le relais durant 7 jours sur la page dédiée aux spectacles de MYTF1.

Petite présentation de rigueur

Histoire de vous donner (ou pas) l’envie de regarder cette dernière représentation « Sois 10 ans », en voici sa présentation…

10 ans après s’être fait connaître dans la série SODA, l’ancienne star des ados est devenu un jeune homme de 28 ans. Dans son dernier spectacle il nous parle de tout : de sa famille, de sa carrière, de ses voyages, de ses amours – et même de ceux qui ne l’aiment pas. Avec ce nouveau show, il surprend, il convainc les plus curieux et fait danser ceux qui ne le connaissaient pas hier encore.

Vidéo

Et comme toujours on termine avec les images et le teaser vidéo proposé par la chaîne…

Serez-vous de la partie ce soir avec Kev Adams ?

