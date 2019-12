Demain nous appartient en avance : Aurore vient voir Leïla (résumé + vidéo épisode 619 DNA du 18 décembre 2019)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 619 du mercredi 18 décembre 2019 –Alors que William tient à son réveillon de Noël entre amis et ne veut pas annuler, ce soir Aurore vient trouver Leïla dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Et alors qu’Aurore est loin d’imaginer que Leïla a pratiqué un test adn dans leur dos, elle lui demande d’annuler elle-même le réveillon. Mais Leïla refuse de passer pour la mauvaise de l’histoire et l’envoie balader !…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 619

Leila a appris à Aurore qu’elle est au courant de sa relation passée entre elle et Samuel. Pour Aurore, gênée par la situation, pas question de maintenir le diner de Noël initialement prévu. Elle souhaite également que cette décision vienne de Leila pour ne pas éveiller les soupçons. Une volonté qui exaspère Leila et le ton monte rapidement entre les deux femmes…

De son côté, Soraya tente de limiter les dégâts causés par Leïla. Alex et Robin s’unissent pour sauver le mas tandis que de leur côté, Lou et Karim sont en désaccord sur la garde de Nina pendant les fêtes.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 619 du 18 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

