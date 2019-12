Plus belle la vie : ce soir, Yolande décide de partir avec Alain (résumé + vidéo de l’épisode 3953 PBLV du 18 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3953 du mercredi 18 décembre 2019 – Préparez-vous à sortir les mouchoirs ce soir devant votre épisode de la série de France 3 « Plus belle la vie » ! En effet, Yolande va finalement décider de quitter Marseille pour partir avec Alain. C’est en larmes qu’elle en parle à Jocelyn et qu’elle rejoint Alain pour lui annoncer la nouvelle…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3953

Samir prétend que Pavel n’avait pas intérêt à tuer Renaud, qui avait une entreprise très prospère. Elsa doit acquitter la dette de 500 000 euros avant la fin de l’année, sinon Pavel s’en prendra à ses neveux. Karim est inquiet de voir qu’Elsa a agi sans lui dire. Patrick veut attendre que Pavel et les Fedala s’entretuent pour les coincer, ce qui inquiète Boher. Elsa demande des comptes à William, qui lui apprend que l’entreprise abrite des trafics en tous genres…

Jocelyn révèle pour la première fois son plan à Yolande, et la supplie de partir avec Alain. Emilie est choquée d’apprendre que sa grand-mère envisage d’abandonner Jocelyn. Léa, au contraire, la déculpabilise. Yolande annonce à Alain qu’elle veut partir le plus vite possible avant de changer d’avis…



Les Mistraliens ne sont pas convaincus par Valère en Père Noel. Mirta et Claire le trouvent trop maigre, et Frémont trop noir…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3953 du 18 décembre

