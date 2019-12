« 50’Inside l’actu » du 21 décembre : Claudio Capéo invité de Nikos Aliagas

ANNONCES





« 50’Inside l’actu » du 21 décembre. Samedi soir, et comme chaque semaine, Nikos Aliagas nous donne rendez-vous dès 17h50 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside le Mag ». Rendez-vous aussi sur MYTF1 pour les vidéos, les replay et autres bonus exclusifs !



Et comme tous les samedis désormais Nikos aura le plaisir d’accueillir un invité sur son plateau. Et juste avant Noël c’est Claudio Capéo qui sera présent sur le plateau du célèbre magazine de la chaîne.

Une semaine après la réédition de son album « Tant que rien ne m’arrête » avec 5 titres inédits, l’artiste au timbre de voix rayonnant, accordéoniste chevronné, ne cesse de faire chanter les Français. Sa tournée se poursuivra en 2020 partout en France avec notamment un passage au Zénith de Paris le 14 mars prochain.



Un artiste que Nikos aime tout particulièrement. « J’aime sa voix, sa générosité naturelle, l’âme méditerranéenne qui est la sienne. Il faut le voir sur scène, un artiste. Un vrai » a écrit l’animateur sur son compte Instagram en légende d’une magnifique photo de son invité.

Pour en savoir un peu plus, rendez-vous ce samedi 21 décembre 2019 dès 17h50 sur TF1.

