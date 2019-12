Demain nous appartient en avance : un triste Noël pour Samuel (résumé + vidéo épisode 623 DNA de ce 24 décembre 2019)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode n°623 de ce mardi 24 décembre 2019 –Noël c’est la fête mais c’est un bien triste réveillon de Noël que va passer Samuel ce soir dans la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il a appris qu’il est le père biologique de Sofia mais qu’Aurore refuse qu’il fasse partie de sa vie, il va passer le réveillon seul à boire…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 623

Il fait bon vivre à Sète en ces temps de fêtes ! C’est l’occasion pour toutes les familles de se retrouver, profiter d’un moment passé ensemble, et mettre de côté les problèmes du reste de l’année… Noël ou non, Samuel est lui seul en train de s’alcooliser… espérons qu’il ne gâche pas ces belles fêtes. Pendant ce temps là, Leïla est finalement avec ses filles, Rémi et Bilel.

Pendant ce temps là, Aurore et William prennent une décision qui pourrait bien menacer l’équilibre de leur famille. Et Karim fait des aveux qui provoquent la colère de Chemsa…



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 623 du 24 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Audience toujours au top

Et l’audience de DNA dans tout ça ? Elle reste au top. Hier votre feuilleton était encore une fois leader de l’access avant 20 heures avec 3.4 millions de fidèles pour l’épisode du jour.

#Audiences #TF1 @DNA_TF1

(23.12.2019) ✔️Leader sur les fem-50 ans avec 20 % de PdA et : 📌3.4 Mill. de Tvsp. Rdv ce soir sur @TF1 à 19H20 et toujours en replay sur @MYTF1 pic.twitter.com/KTvTfXVnIl — TF1 Pro (@TF1Pro) December 24, 2019

4.83 / 5 ( 18 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES