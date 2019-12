Plus belle la vie : ce soir, Abdel en danger de mort (résumé + vidéo de l’épisode 3957 PBLV du 24 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3957 du mardi 24 décembre 2019 – On peut dire que le réveillon de Noël ne s’annonce pas joyeux pour tout le monde dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie »… En effet, pour Abdel ça sent sérieusement le roussi puisque ce soir il va être menacé d’une arme !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3957

Culpabilisé, Abdel accepte le rendez-vous que fixe Joseph, malgré les réticences d’Alison. Joseph menace Abdel d’une arme et lui explique qu’il sait qu’il a commandité l’attaque du fourgon où est mort son fils. Abdel confirme, et craque ; il mérite la mort si c’est ce que Joseph veut. Mais Joseph renonce. Alison est soulagée de voir revenir Abdel, qui raconte tout à sa famille, et s’inquiète surtout de la présence d’un corbeau très bien renseigné…

Gaétan explique que le vernis est un truc de garagiste pour réparer les accrocs de peinture. Boher a du mal à faire comprendre à Lucie qu’il ne veut pas qu’elle rejoigne Samia à la montagne. Jaloux, il ne veut pas qu’elle profite de la vie luxueuse de sa mère. De mauvaise foi, il assène que c’est Hadrien qui ne veut pas de Lucie…



Clément réagit mal en découvrant les invités surprise de Delphine. Pour fédérer la famille, Delphine, simule une crise d’épilepsie, qui finit par fâcher tout le monde…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3957 du 24 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

