En ce soir de Noël, Roberto Alagna vous invite à un concert unique sur France 3 (vidéo)

En ce soir de Noël, et à l’occasion de la sortie de son album-hommage à Caruso, Roberto Alagna nous invite à un concert unique pour découvrir et redécouvrir les plus beaux airs de sa carrière ! Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 mais aussi en streaming vidéo et replay sur France.TV



Entouré de ses amis, il a préparé une soirée de fête riche en émotions où se côtoient entre autres Caruso, Bizet, Gounod, Verdi, Donizetti, mais aussi d’immenses napolitaines, des tangos, des chansons et des bossa nova… Pour lui, il n’existe pas de barrières entre les artistes ni les genres : la musique est musique et elle se partage !

Roberto Alagna : invités et titres interprétés

Sous la direction de l’Odyssey Symphony Orchestra, dirigé par Yvan Cassar, voici les titres qui seront interprétés ce soir : Puccini : La bohème : Vecchia Zimarra / Lucio Dalla : Caruso / Pergolesi : Nina / Gomes : Mia Picirella Cottrau : Santa Lucia / Haendel : Ombra mai fu / Offenbach : Les Contes d’Hoffmann : la Barcarolle / Bizet : Les Pêcheurs de Perles : Mi par d’unir ancora / Bizet : Carmen : la Séguedille / Cilea : Adriana Lecouvreur : la dolcissima effigie / Gounod : Faust « Ah je ris… » / Verdi : la Traviata : Lunge da lei / Donizetti : Salut à la France / Dvorak : Rusalka : « Le chant à la lune / Gershwin : Summertime / Abballati (traditionnel) / Denza : Funiculi Funicula / de Curtis : Torna a surriente / Tosti : Marechiare / Cardillo : Core ‘ngrato / Velasquez : Besame mucho / Rodriguez : La cumparsita / Lara : Piensa en mi / Irving Berlin : White Christmas / Mercury : Guide Me Home / Jobim : The Girl From Ipanema / Lopez : Mexico



Et avec comme invités : Claire Keim, Christophe Willem et de nombreux chanteurs lyriques internationaux tels que : Aleksandra Kurzak, Marina Rebeka, Charles Castronovo, René Pape, Adèle Charvet, Catherine Trottmann, Eva Zaïcik, Kevin Amiel, Julien Behr, Julien Dran, Armando Noguera…

Un avant-goût en vidéo

Voici un avant-goût de votre soirée grâce au teaser vidéo proposé par la chaîne

🎼 @roberto_alagna vous invite à un concert unique pour (re)découvrir les plus beaux airs de sa carrière ! Rendez-vous ce soir à 21.05 ! pic.twitter.com/y9zLVrfzcg — France 3 (@France3tv) December 24, 2019

