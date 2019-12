Demain nous appartient spoilers : la vérité éclate, Bart débute une enquête, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 23 au 27 décembre)

ANNONCES





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 23 au 27 décembre 2019 –Alors qu’hier soir votre épisode de « Demain nous appartient » s’est terminé au moment où Samuel apprenait que Sofia est sa fille, vous êtes sûrement impatient de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine. Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les spoilers de la semaine à venir.

Et on peut vous dire que le Noël des Daunier va être explosif !



En effet, Sofia va finir par apprendre la vérité sur ses origines, pile le jour de Noël. Et si au départ elle va rejeter Samuel, l’adolescente va finalement être tiraillée entre celui qui l’a élevée et son père biologique. Sofia va avoir envie de découvrir Samuel mais elle va avoir peur de blesser William… Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d’Arthur.

De son côté, Karim va embrasser Anna ! Mais celle-ci croit qu’il est en couple avec Chemsa et préfère donc s’effacer. Elle annonce à Bart qu’elle part pour plusieurs mois de reportage mais elle reçoit un mail dénonçant des magouilles au port de Sète… Bart va alors décidé d’enquêter pour faire tomber Arnaud et que Flore ne l’épouse pas !



Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 23 au 27 décembre 2019

Lundi 23 décembre (épisode 622) : Manon et Sofia joignent leurs forces pour découvrir un immense secret. La tension monte entre Samuel et William. Anna vient en aide à Karim et se retrouve dans une position délicate. Ariane s’enfonce dans un mensonge qui la dépasse.

Mardi 24 décembre (épisode 623) : A Sète, tandis que certains passent un merveilleux soir de Noël, chez d’autres, le réveillon tourne au cauchemar. Aurore et William prennent une décision qui pourrait bien menacer l’équilibre de leur famille. Karim fait des aveux qui provoquent la colère de Chemsa.

Mercredi 25 décembre (épisode 624) : La vérité éclate chez les Daunier, mais Aurore se bat pour recoller les morceaux. Le lendemain de Noël, Arthur affronte Sandrine et Victoire. L’enthousiasme de Flore finit par en épuiser plus d’un.

Jeudi 26 décembre (épisode 625) : Sofia se laisse tenter par un cadeau surprenant et doit rendre des comptes à William. Le regain d’espoir des Delcourt est mis à mal par un énorme bouleversement. Arnaud suit les conseils de Victor pour se réconcilier avec Flore.

Vendredi 27 décembre (épisode 626) : Aurore et William s’affrontent autour des excès de William. Tiraillée, Sofia cherche du réconfort auprès d’Arthur. Malgré les conseils d’Anna, Bart se met en danger. Rongé par le stress, Alex blâme un des siens.

