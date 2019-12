Audiences prime 20 décembre 2019 : « Le crime lui va si bien » en tête, « Noël tout est permis » leader sur le public jeune et féminin

ANNONCES





Audiences prime 20 décembre 2019. Hier soir c’est le téléfilm proposé par France 2 « Le crime lui va si bien » qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée de ce vendredi. Porté par Claudia Tagbo, il a convaincu 4.3 millions de téléspectateurs pour 20.6% de part de marché.



Audiences prime 20 décembre 2019 : autres chaînes

TF1 prend la seconde place avec « Noël tout est permis ». Si Arthur et ses invités se sont contentés d’amuser 3 millions de personnes (pda 14.3%); ils ont fait le plein sur les cibles commerciales.

Et de s’imposer largement sur les 4-14 ans (34%), les 15-24 ans (29%) et les femmes de moins de 50 ans responsables des achats (27%)



M6 complète le podium avec la suite de la saison 16 de « NCIS ». Hier soir les deux inédits ont convaincu 2.58 millions de fans soit 12.3% des téléspectateurs.

La sauce ne prend toujours pas pour « La boîte à secrets » de Faustine Bollaert. Diffusée sur France 3 l’émission s’est contentée de 1.45 million de personnes et 7.4% de part de marché. Encore en baisse par rapport au premier numéro.

Enfin on retrouve France 5 avec la lancement de la saison 3 de “La guerre des Trônes, la véritable histoire de l’Europe”. Narrée par Bruno Solo, elle a réalisé une très belle performance avec 939 000 téléspectateurs et 4.2% de PDA pour le premier épisode. Le second a fait encore plus fort avec 955.000 personnes (pda 4.6%)

